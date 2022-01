München-Moosach: Rentnerin bei Küchenbrand leicht verletzt

Am Dienstagabend hat in Moosach die Küche einer Rentnerin gebrannt. Einsatzkräfte brachten die 85-Jährige mit leichten Verletzungen in eine Münchner Klinik.

26. Januar 2022 - 17:02 Uhr | AZ

In einer Küche in Moosach hat es am Dienstagabend gebrannt. (Symbolbild) © imago/Panthermedia

Moosach - Am Dienstagabend ist es in Moosach zu einem Brand in der Küche einer Rentnerin gekommen. Dies berichtet die Feuerwehr. Rentnerin aus brennender Wohnung befreit Die Einsatzkräfte, die gegen 22 Uhr abends am Einsatzort in der Ohlhauer Straße eintrafen, retteten die 85-jährige Seniorin aus ihrer Wohnung und brachten diese anschließend mit einer Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik. Der Brand in der Küche war schnell gelöscht, der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.