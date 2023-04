Kein Ticket: Mann (24) bespuckt und schlägt Zugbegleiterin in der Regionalbahn

In der Nacht auf Montag ist ein Mann (24) mit der Bahn von München in Richtung Ingolstadt unterwegs. Als eine Zugbegleiterin sein Ticket sehen will, wird er handgreiflich.

25. April 2023 - 10:05 Uhr | AZ/dpa

Ein Schwarzfahrer rastete im Zug Richtung Ingolstadt komplett aus. © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild