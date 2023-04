Parkhaus-Mord an Charlotte Böhringer: Verurteilter Neffe nach 17 Jahren frei

Der Parkhausmord an der Millionärin Charlotte Böhringer (†59) ist vielen Münchnern noch immer im Gedächtnis. Jetzt, nach 17 Jahren, ist der verurteilte Mörder aus der JVA Straubing entlassen worden. Das hat die AZ exklusiv erfahren.

In ihrem Loft im Parkhaus wurde Charlotte Böhringer getötet.

München - Nach AZ-Informationen ist Bence T., nach 17 Jahren Knast, wieder ein freier Mann. Er ist aus der JVA Straubing entlassen worden. Seit 2008 saß er nach einem Indizien-Urteil hinter Gittern. Bence T. beteuert bis heute seine Unschuld.

Mord in Wohnung über Parkhaus am Isartor in München

Er gehört zu den Fällen, der vielen Münchnern im Gedächtnis geblieben ist: Der sogenannte Parkhausmord an der Millionärin Charlotte Böhringer im Mai 2006. Die damals 59-Jährige wurde mit 24 Hammer-Schlägen auf den Kopf ermordet. Bis heute fehlen Tatwaffe und blutverschmierte Kleidung. Auch Zeugen gab es nicht.

Neffe von Charlotte Böhringer: Bence T. aus Gefängnis entlassen

Der verurteilte Mörder, Böhringers Neffe Bence T. (48), ist jetzt freigelassen worden. Die Mindestverbüßungsdauer seiner Haftstrafe ist abgelaufen. Er wurde 2008 lebenslang unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Seit 2006 saß Bence T. in Untersuchungshaft, nach dem Urteil dann in der JVA Straubing.

Der Angeklagte Benedict T. sitzt am 12. August 2008 im Schwurgericht München im Sitzungssaal. (Archivbild) © Tobias Hase/dpa

Indizienprozess nach Mord an Charlotte Böhringer

Bence T. hatte kein Alibi für die Tatzeit. Seine DNA-Spuren wurden aber an der Leiche von Charlotte Böhringer gefunden. Zudem fehlten 2.000 Euro am Tatort, die später bei T. entdeckt wurden. Das Gericht sah es im Indizienprozess als erwiesen an, dass T. für den Tod von Charlotte Böhringer verantwortlich sei.

Trotzdem ist seine Familie nach wie vor davon überzeugt, dass er unschuldig ist. Freunde unterstützten ihn über die Initiative "Pro Bence" und sogar Fremde setzten sich beim Unterstützerkreis "zweifelHAFT" für ihn ein. Zu den Unterstützern zählten die Ex-Landtagsabgeordnete der Grünen, Claudia Stamm, und Alt-OB Christian Ude (SPD). Ude hatte T. auch in der JVA Straubing besucht.