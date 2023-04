Warnstreik bei bayerischen Brauern – Zentrale Kundgebung in München

Die NGG hat Mitarbeiter in bayerischen Brauereien am Montag zum Streik aufgerufen. Eine zentrale Kundgebung soll in München stattfinden.

24. April 2023 - 07:14 Uhr | AZ/dpa

m Montag werden die Mitarbeiter der Brauerei-Branche in Bayern streiken. © IMAGO / Arnulf Hettrich

München - Am Montag streiken Brauereimitarbeiter in Bayern. Die Gewerkschaft NGG hat in den laufenden Tarifverhandlungen zu bayernweiten Warnstreiks aufgerufen, wie sie am Sonntag mitteilte. Der Ausstand soll bis zu 24 Stunden dauern. Die zentrale Kundgebung ist in München geplant. Keine Sorge vor steigenden Bierpreisen Die NGG fordert für die gut 10.000 Brauerei-Beschäftigten im Freistaat zwölf Prozent mehr Lohn und zusätzliche Verbesserungen für Auszubildende bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Sorgen vor deswegen kräftig steigenden Bierpreisen müssten sich die Verbraucher aber nicht machen, betonte der Verhandlungsführer der Gewerkschaften, Mustafa Öz. Dafür sei der Anteil der Lohnkosten am Bierpreis zu gering.