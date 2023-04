Am Montag gibt's Freibier in der Münchner Innenstadt

Freibier in der Münchner Innenstadt: Am Montag um 11 Uhr wird zum Geburtstag des Reinheitsgebots der Bierbrunnen aufgedreht.

So sah es vor fünf Jahren beim Freibierausschank am Oskar-von-Miller-Ring aus. (Archivbild)

München - Dieser Wunderbrunnen erinnert ans Schlaraffenland: Schließlich sprudelt aus ihm kein Wasser, sondern Bier! Zumindest einmal im Jahr, und jetzt ist es wieder soweit.

Das Bayerische Reinheitsgebot feiert Geburtstag

Am Montag, 24. April, wird der 507. Geburtstag des Bayerischen Reinheitsgebots gefeiert. Grund genug für ein Fest vor dem Münchner Brauerhaus (Oskar-von-Miller-Ring 1), wo der legendäre Bierbrunnen steht.

Ab 11 Uhr fließen aus ihm 1.000 Liter Freibier. Zu den Geburtstagsgästen zählen auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, Brauerbund-Präsident Georg Schneider oder Bierkönigin Sarah Jäger.

Die weltweit älteste lebensmittelrechtliche Bestimmung

Genau genommen wird mit einem Tag Verspätung gefeiert. Der "Tag des Bayerischen Bieres" ist eigentlich der 23. April. Anno 1516 hatten die Bayern-Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. am 23. April das Reinheitsgebot erlassen. Dieses ist die weltweit älteste bis heute gültige lebensmittelrechtliche Bestimmung. Sie schreibt vor, dass nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe ins Bier gehören.

Mit dem Reinheitsgebot sollte das "wilde Ausprobieren" beendet werden. Seinerzeit wurde beim Brauen selbst mit giftigen Zutaten wie Tollkirsche oder Fliegenpilz herumexperimentiert.

1958 sprudelte der Brunnen zum ersten Mal

Wenn am Montag nun streng nach Reinheitsgebot gebrautes Freibier aus dem Bierbrunnen fließt, so werden sich ältere Festbesucher wohl noch an dessen Premiere erinnern: Erstmals sprudelte der Brunnen 1958 – als er zur 800-Jahrfeier Münchens vom damaligen Oberbürgermeister Thomas Wimmer eingeweiht wurde.