Karlsfeld: Schüler körperlich gezüchtigt? Kripo ermittelt gegen Lehrer

Es geht um Hinweise auf mögliche Übergriffe des Lehrers gegen mehrere Schülerinnen und Schüler am 18. Mai. (Symbolbild)

Karlsfeld - Die Vorwürfe haben es in sich: Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen Lehrer, der an einer Schule in Karlsfeld im Landkreis Dachau Schüler körperlich gezüchtigt und möglicherweise unsittlich berührt haben soll.

Karlsfeld: Lehrer ist vorübergehend von seinen Aufgaben entbunden

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geht es um Hinweise auf mögliche Übergriffe gegen mehrere Schülerinnen und Schüler am 18. Mai. Es sei niemand verletzt worden, heißt es vonseiten des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.

Nachdem die Vorwürfe an die Schulleitung gemeldet worden waren, wurde der Lehrer vorübergehend von seinen Aufgaben entbunden und die Eltern der betroffenen Schüler über den Sachverhalt informiert.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck und die Polizeiinspektion Dachau sind in engem Austausch mit der Schulleitung. Zudem stehen die Ermittler in direktem Kontakt mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern, um den Sachverhalt zu klären.