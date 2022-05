Neuried: 80-Jährige nach Sturz gestorben

Die Frau hat schwere Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, ist sie nun verstorben.

Neuried - Nach einem Verkehrsunfall vor rund zwei Wochen ist die 80-jährige Radfahrerin am Donnerstag gestorben.

Das war passiert: Am Donnerstag, 12. Mai, gegen 17.20 Uhr fuhr die Frau aus München mit ihrem Fahrrad auf der Staatsstraße 2065 in Richtung München. Hinter ihr fuhr ein zweiter Radfahrer.

Neuried: Frau trug keinen Fahrradhelm

Eine 68-Jährige aus München fuhr hinter den beiden her und überholte sie dann ordnungsgemäß, wie die Polizei nach dem Unfall mitteilte. Während des Überholvorgangs bog die 80-Jährige nach links ab und fuhr in die rechte Seite des Autos. Sie stürzte und verletzte sich schwer, unter anderem am Kopf. Die Frau trug keinen Fahrradhelm. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo sie ihren Verletzungen am Donnerstag erlag.

Die Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.