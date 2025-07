Ismaning: Polizei schnappt mutmaßliche Einbrecher kurz nach der Tat

Am frühen Sonntagmorgen wird in ein Schmuckgeschäft in Ismaning eingebrochen. Drei Stunden nach der Tat stößt eine Polizeistreife in Bogenhausen bei einer Personenkontrolle auf die mutmaßlichen Täter.

André Wagner 10. Juli 2025 - 17:28 Uhr

In Ismaning sind mehrere Täter in ein Schmuckgeschäft eingebrochen. (gestellte Szene). © Silas Stein/dpa/Archivbild

Ein Schmuckgeschäft in Ismaning haben sich am frühen Sonntagmorgen Einbrecher zum Ziel ihres Verbrechens auserkoren. Gegen 0.15 Uhr verständigte ein ausgelöster Einbruchsalarm den Notruf der Polizei. Zudem teilte ein Zeuge mit, dass sich mehrere Personen in dem Geschäft aufhalten würden. Mehrere Streifen wurden losgeschickt, doch am Tatort konnte die Polizei keinen der Täter mehr antreffen. Diese hatten sich zuvor über die Geschäftstür gewaltsam Zutritt ins Innere verschafft, dort zahlreiche Schränke und Vitrinen aufgebrochen und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro mitgehen lassen. Einbruch in Ismaning: Mutmaßliche Täter in Bogenhausen bei Kontrolle erwischt Eine sofortige Fahndung brachte keinen Erfolg, am Tatort suchte die Spurensicherung nach Hinweisen auf die Täter. Kurze Zeit später half Kommissar Zufall der Polizei. Gegen 3.40 Uhr, drei Stunden nach dem Einbruch in Ismaning, kontrollierte eine Polizeistreife drei Personen in Bogenhausen, die neben einem Pkw standen. Hierbei handelte es sich um einen 36-Jährigen aus Niedersachsen, sowie einen 36-jährigen und einen 29-jährigen Rumänen, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Bei der Kontrolle von Personen und Pkw konnten die Polizeibeamten sowohl Einbruchswerkzeug als auch mehrere Schmuckstücke ausfindig machen. Nach ersten Ermittlungen handelte sich bei dem Schmuck um die Beute aus dem Geschäft in Ismaning. Die drei Tatverdächtigen wurden daraufhin vorläufig festgenommen sowie Einbruchswerkzeug und Pkw beschlagnahmt. Zwei der drei Tatverdächtigen sitzen in U-Haft Anschließend wurden die drei Tatverdächtigen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo sie am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt wurden. Dieser ordnete gegen die beiden 36-Jährigen Untersuchungshaft an, der 29-Jährige kam wieder auf freien Fuß. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen schweren Bandendiebstahls ermittelt. Zeugenaufruf: Wer hat im Zeitraum ab Mittwoch, 02.07.2025 bis Sonntag, 06.07.2025 in Ismaning im Bereich des Bahnhofsplatzes, der Aschheimer Straße und Dr.-Schmitt-Straße (Ismaning) Wahrnehmungen, insbesondere zu sich in diesem Bereich aufhältigen Personen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.