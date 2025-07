Eine 46-Jährige attackiert einen Mann mit einem Teppichmesser. Bei ihrer Festnahme muss die Polizei die Dienstwaffe zücken. Erinnerungen an einen Vorfall Anfang Juni werden wach.

Am Mittwochabend hat sich am Giesinger Bahnhof ein Vorfall ereignet, der an den Polizeieinsatz an der Theresienwiese vor einigen Wochen erinnert.

Laut Polizeibericht zerkratzte eine 46-Jährige aus München zunächst einen geparkten Pkw mit einem Teppichmesser. Kurz darauf verletzte sie einen 25-Jährigen aus München, der ihr entgegenkam, mit dem Messer am Arm. Der Mann konnte sich in Sicherheit bringen und verständigte die Polizei.

Frau geht mit Messer auf 25-Jährigen los – Polizei zückt Dienstwaffe

Da die 46-Jährige beim Eintreffen der Beamten immer noch das Messer in der Hand hatte, zogen diese ihre Dienstwaffe und dirigierten die Frau auf den Boden, wo sie anschließend festgenommen wurde. Dabei leistete sie erheblichen Widerstand. Die Beamten konnten das Teppichmesser sicherstellen.

Die Tatverdächtige ist schon wegen Drogendelikten polizeibekannt. Da sie sich bei der Festnahme psychisch äußerst auffällig verhielt, wurde sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung ermittelt.

Der 25-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt.

Vorfall erinnert an Polizeieinsatz an der Theresienwiese

Das Ganze erinnert an einen Polizeieinsatz vor wenigen Wochen. Am 7. Juni hatte eine 30-Jährige im Umfeld der Theresienwiese zwei Personen mit einem Messer verletzt. Als Polizisten die bewaffnete Frau festnehmen wollten, wurde von der Dienstwaffe Gebrauch gemacht und die 30-Jährige mit Wohnsitz in München niedergeschossen. Kurz darauf verstarb die Frau.