Isar-Amper-Klinikum in Haar: Frau (40) getötet – Feuer in Patientenzimmer

Am Dienstag ist im Isar-Amper-Klinikum in Haar eine 40-jährige Frau getötet worden. In welchem Zusammenhang das Feuer in dem Patientenzimmer mit der Tat steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Als tatverdächtig gilt eine 32-jährige Person.

31. Mai 2022 - 14:06 Uhr, aktualisiert am 31. Mai 2022 - 14:16 Uhr | AZ

Das Isar-Amper-Klinikum in Haar gilt als eines der größten Fachkrankenhäuser für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie. © Isar-Amper-Klinikum