Pasing: 15-Jähriger sitzt nach Steinwurf in U-Haft

Bei einer Prügelei am Pasinger Bahnhof soll ein Schüler zwei Teenager verletzt haben.

Pasing - Zwei Gruppen Jugendlicher sind am Sonntag gegen 23 Uhr im Bereich des Pasinger Bahnhofsplatzes aneinandergeraten. Dabei warf ein 15-Jähriger einen vier Kilo schweren Stein. Eine 17-Jährige wurde am Bein verletzt, ein ebenfalls 17 Jahre alter Münchner erlitt eine Verletzung am Kopf.

Auslöser für Auseinandersetzung bisher noch unklar

Die Opfer, sechs Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren, wurden ohne ersichtlichen Grund von drei Burschen (15, 16, 18) angegriffen. "Derzeit ist weder der Auslöser bekannt, noch ob sich die Gruppen untereinander kannten", sagte ein Polizeisprecher.

Ermittlungsrichter stimmt Haftbefehl zu

Die Angreifer sollen auf die Opfer eingeschlagen und sie auch getreten haben. Besonders gewalttätig trat der 15-Jährige auf. Die Staatsanwaltschaft beantragte gestern einen Haftbefehl gegen den Münchner. Der Ermittlungsrichter stimmte zu. Der 15-Jährige kam in die JVA Stadelheim.