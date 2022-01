Illegales Glücksspiel in Gaststätte: Polizei beschlagnahmt Bargeld

Am Freitagabend hat die Polizei in einer Gaststätte in Unterschleißheim mehrere Personen beim illegalen Glücksspiel ertappt. Die Beamten beschlagnahmten größere Geldsummen und eine Weinflasche.

Unterschleißheim - Am Freitagabend haben Polizeibeamte eine Gaststätte in Unterschleißheim durchsucht. Der Verdacht: dort solle illegales Glücksspiel betrieben werden. Das berichtet die Polizei am Montag.

Durchsuchung in Unterschleißheim: Illegales Glücksspiel mit hohem Geldeinsatz

In der Gaststätte trafen die Beamten am Freitagabend 20 Personen an, wovon sich 16 zu diesem Zeitpunkt in einem Glücksspiel befanden. Offenbar wurde dabei auch mit höheren Geldeinsatz gespielt, da die Polizei in einigen Jackentaschen und in den Autos vor der Gaststätte größere Summen Bargeld fanden.

Höhere Geldsummen sichergestellt

Während der Durchsuchung traf auch der Betreiber der Gaststätte am Ort des Geschehens ein. Neben den Gasträumen untersuchte die Polizei auch dessen Privathaus, wo ebenfalls größere Geldsummen beschlagnahmt wurden.

Noch während der Durchsuchung fuhr der Fahrer eines BMW, laut Polizei offensichtlich unter Drogeneinfluss stehend, mit durchdrehenden Reifen auf dem Parkplatz der Gaststätte vor. Er erhielt eine Anzeige.

Größere Geldsummen und Weinflasche beschlagnahmt

Insgesamt stellten die Beamten an den durchsuchten Orten Geldsummen von mehreren zehntausend Euro sicher. In der Gaststätte entdeckten die Einsatzkräfte dabei auch eine Weinflasche mit verfassungswidrigen Zeichen auf dem Etikett. Gegen den Gaststättenbetreiber liegt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Glücksspiels vor. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.