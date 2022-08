Heißluftballonfahrt endet ungeplant im Maisfeld

Spontane Wetteränderungen machten einem 74-Jährigen und seinen Gästen einen Strich durch die Rechnung und sorgten für das abrupte Ende einer Heißluftballonfahrt. Verletzt wurde niemand.

Am Sonntag endete eine Heißluftballonfahrt in Haar ungeplant neben einer Bundesstraße. (Symbolbild)

Haar - Eigentlich sollte der Flug mit einem Heißluftballon für jeden ein unvergessliches Ereignis mit einzigartigen Erinnerungen sein. Eben so auch für drei Passagiere aus dem Landkreis Ebersberg – allerdings auf eine etwas ungewöhnliche Art.

Wetteränderung führte zur Landung auf einem Maisfeld

Nach Angaben der Polizei starteten ein 74-Jähriger und seine drei Gäste am Sonntag gegen 08:10 Uhr die Heißluftballonfahrt in Haar. Aufgrund unvorhersehbar veränderter Wetter- und Windlage musste der 74-Jährige allerdings eine kontrollierte Außenlandung in einem Maisfeld parallel zur B304 vornehmen.

Alle Teilnehmer blieben unverletzt

Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Beamten überprüften die Situation, konnten aber keine Verstöße gegen geltende luftfahrtrechtliche Vorschriften feststellen.

Alle Personen blieben unverletzt, der Heißluftballon wurde ebenfalls nicht beschädigt. Lediglich auf dem Maisfeld entstand ein leichter Flurschaden.