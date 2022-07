Völlig betrunken auf geklauter Vespa gestürzt

Ein 21-Jähriger verletzt sich schwer, nachdem er einen Roller stiehlt und durch München kurvt.

München - Zwei Promille zeigte das Ergebnis eines Atemalkoholtests an, bei dem jungen Mann, der am Dienstag im abendlichen Berufsverkehr in Kleinhadern von einer Vespa gestürzt ist. Die Polizei ordnete danach eine Blutentnahme an. Aber das war noch lange nicht alles.

Ein Blick in seine Dokumente zeigte den Polizisten: Der Mann hatte auch keinen Führerschein. Offensichtlich besaß er nie einen. Und ohne Unfall wäre das alles wahrscheinlich gar keinem aufgefallen. Augenzeugen hatten gesehen, wie der 21-Jährige am Dienstag gegen 18 Uhr mit dem Roller verunfallte, ohne Fremdeinwirkung. Aus Sorge, er könnte sich schwer verletzt haben, riefen Passanten die Rettungskräfte.

Roller-Dieb ohne Helm und betrunken

Tatsächlich hatte er sich auch schwer verletzt. Denn einen Helm trug er nicht. Eine der etwas erwartbaren Verletzungen daher: Verdacht auf Schädelfraktur. Dazu mehrere Schürf- und Platzwunden. Der Rettungsdienst brachte den 21-Jährigen in eine Klinik.

Doch das war immer noch nicht alles. Am Ende stellte sich heraus, dass die Vespa seit 3. Juli gestohlen gemeldet war. Der junge Mann, arbeitssuchend, ist polizeibekannt, fiel bisher hauptsächlich durch Fahrraddiebstahl auf.