Bei einem CSU-Bürgermeister einer Gemeinde bei München wird Kokain gefunden. Er stellt sich trotzdem wieder zu Wahl – mit Erfolg. Die AZ hat nach seinem Wahlerfolg mit Pardeller telefoniert.

Thomas Pardeller hat trotz seines Kokain-Skandals das Rennen in Neubiberg gemacht. Er erzielte bei der Stichwahl nach Auszählung aller Stimmen 54,7 Prozent. Seine Grüne Herausforderin (mit Unterstützung der ÖDP) machte 45,3 Prozent.

"Erleichtert und überwältigt"

Er sei „erleichtert und überwältigt von dem deutlichen Ergebnis“, sagt er der AZ am Sonntagabend am Telefon, als das Resultat klar war.

Neubiberg habe „wieder jenen kompetenten Bürgermeister gewählt, der sich auch in den nächsten sechs Jahren voll reinhängen und mit Herzblut für die Gemeinde arbeiten wird“, so Pardeller.

Als konkrete Projekte, die Pardeller jetzt anpacken und weiterführen möchte, nennt er die Umgestaltung und Belebung am Bahnhof, die Aufwertung der Hauptstraße, den Hochwasserschutz und „bezahlbares Wohnen im Speckgürtel von München“.

Aber am Sonntagabend wurde erst noch der Sieg in der Stichwahl genossen: „Ich bin mit Unterstützern, Freunden, anderen Kandidaten und meinem Team am Feiern“, sagt Pardeller. Jan Krattiger