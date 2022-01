Haar: Frau in Pension mit Messer verletzt - 22-Jähriger vor dem Haftrichter

In einer Pension in Haar ist ein Streit eskaliert. Dabei verletzte ein Mann eine Frau mit einem Messer - die Polizei nahm den 22-Jährigen in der Nähe des Tatorts fest.

14. Januar 2022 - 13:33 Uhr | AZ

Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa