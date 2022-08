Großeinsatz in Fürstenfeldbruck: 40 Restaurantgäste klagen über Atembeschwerden

Am Samstagabend sind Polizei, Feuerwehr und Notärzte zu einem Lokal in Fürstenfeldbruck ausgerückt. Zahlreiche Gäste klagten über Atemprobleme, zwei Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Fürstenfeldbruck - Gegen 20 Uhr erreichte die Polizei am Samstagabend ein Notruf aus einem Restaurant in Fürstenfeldbruck. In dem Lokal am Leonhardsplatz erlitten viele Gäste Atemwegsbeschwerden und -reizungen.

Restaurantgäste in Fürstenfeldbruck erleiden Atemprobleme

Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr sowie Notärzte rückte aus, um mit Ersthilfsmaßnahmen die betroffenen Personen vor Ort zu versorgen. Insgesamt 40 Personen wurden untersucht, wie die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck mitteilt. Zwei Restaurantgäste wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Waren intensive Gasdämpfe der Grund?

Was hat bei den Besuchern des Lokals in Fürstenfeldbruck zu derartigen Atemwegsbeschwerden geführt? Wie die Polizei weiter mitteilt, könnte ersten Erkenntnissen zufolge "das Einatmen intensiver Gasdämpfe ursächlich für die Beschwerden sein". Weitere Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck geführt.