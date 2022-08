Gräfelfing: Mann beleidigt und verletzt 25-Jährige – Staatsschutz ermittelt

Der 65-Jährige hat der Frau gegen den Oberkörper geschlagen. Sie konnte selbst die Polizei alarmieren.

Gräfelifing - Nachdem ein Mann eine 25-Jährige vergangenen Freitag zuerst mehrfach beleidigt und sie dann geschüttelt und geschlagen hat, ermittelt nun der Staatsschutz.

Wie die Polizei berichtet, hielt sich die Münchnerin am Nachmittag an einer Bushaltestelle an der Lochhamer Straße auf, als ein ihr Unbekannter an sie herantrat und sie "unter anderem in staatsschutzrelevanter Art und Weise" mehrfach beleidigte, wie es im Bericht von Dienstag heißt.

Münchnerin alarmiert Polizei

Die Frau ging weg, doch der Mann griff nach ihr, schüttelte sie und schlug mehrfach gegen ihren Oberkörper. Der 25-Jährigen gelang es, die Polizei zu alarmieren.

Als diese eintraf, hielt sich der Angreifer noch immer an der Bushaltestelle auf. Gegen den 65-Jährigen aus dem Landkreis München wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Polizei ermittelt gegen 65-Jährigen

Die Münchnerin wurde durch den Übergriff leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 44 für politisch motivierte Kriminalität – rechts.