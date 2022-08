Bei Starnberg: Münchner überquert die A95 mit dem Radl!

Der 52-Jährige ist trotz hohen Verkehrsaufkommens mit seinem Fahrrad über die Autobahn marschiert – obwohl es nur 200 Meter entfernt eine Unterführung gibt.

Starnberg - Diesen Radlfahrer haben nicht einmal knapp ein Meter hohe Leitplanken aufgehalten: Wie die Polizei berichtet, hat ein 52-Jähriger am Samstagabend die A95 bei Starnberg mit seinem Rennrad überquert – weil er lieber auf der anderen Seite weiterfahren wollte!

A95: Mann überquert sieben Fahrstreifen

Der Mann ging zuerst über die vier Spuren in Fahrtrichtung München, auf denen laut Polizei zu diesem Zeitpunkt ein sehr hohes Verkehrsaufkommen herrschte. Zwischen den Schutzplanken der beiden Fahrtrichtungen musste der Münchner mit seinem Rennrad dann wegen des Verkehrs etwa fünf Minuten warten, bevor er auch die drei Fahrstreifen in Richtung Garmisch-Partenkirchen überquerte.

"Diese absolut gefährliche, unsinnige und verbotene Art der Überquerung ist ja für sich schon unglaublich. Hinzu kommt jedoch noch, dass es an dieser Stelle in nur circa 200 Meter Entfernung eine Unterführung gibt. Diese führt unter der A95 durch und der Radler hätte ohne Schwierigkeiten und ohne sich in Lebensgefahr zu bringen auf die andere Seite gelangen können", schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Wurden Verkehrsteilnehmer durch den Mann gefährdet?

Nach der Aktion konnte eine Streife den Mann auf der Staatsstraße 2065 aufgreifen und kontrollieren. In jedem Fall muss der 52-Jährige ein Bußgeld bezahlen. Sollte er andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben, erwartet ihn auch eine Strafanzeige.

Daher fragt die Polizei: Ist ein anderer Verkehrsteilnehmer durch den querenden Radlfahrer behindert oder gefährdet worden? Musste jemand ein Ausweichmanöver durchführen oder stark bremsen? Sollte dies zutreffen, melden Sie sich bitte bei der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-302.