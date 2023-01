Freising: Mann wirft Rollwagen vor S-Bahn – Notbremsung

Ein Mann wirft am Bahnhof Freising am Montagabend einen Rollwagen ins Gleis, der Lokführer muss eine Notbremsung einleiten. Passagiere wurden nicht verletzt.

Freising - Bei der Einfahrt seiner S1 am Bahnhof in Freising bemerkt der Lokführer, dass ein Gegenstand im Gleis liegt: ein Rollwagen, wie sie an vielen Bahnhöfen zum Warentransport eingesetzt werden.

Freising: S-Bahn-Notbremsung wegen Rollwagen im Gleis

Wie die Bundespolizei mitteilt, hat jemand gegen 20.45 Uhr am Montagabend den Rollwagen ins Gleis geschubst und ist dann abgehauen – unerkannt.

Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein, kollidierte aber trotzdem mit dem Rollwagen und schob ihn laut Polizei "mehrere Meter vor sich her". Im Zug waren zu diesem Zeitpunkt etwa 15 Passagiere, die alle unverletzt blieben.

An der Bahn selbst entstanden Lackschäden – wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei noch nicht beziffern. Sie ermittelt jetzt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und wertet Bilder der Überwachungskameras aus. Die Polizei will außerdem herausfinden, wem der Rollwagen gehört und warum er ungesichert dastand.