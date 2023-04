"Fifty 57 Seven": Neues Restaurant am Karlsfelder See eröffnet

Peter Brandl hat am Karlsfelder See ein neues Lokal eröffnet. Dort gibt es unter anderem verschiedene Burger und Bowls.

Sie alle krempeln die Ärmel hoch für das neue Restaurant und den neuen Biergarten am Karlsfelder See: (v.l.) Marc Peters, Manuela Brandl, Julia Baehr, Gastwirt Peter Brandl, Christian Kronseder, Andy Le, Landrat Stefan Löwl.

München - Der Seegarten am Karlsfelder See war arg in die Jahre gekommen. Seit Herbst 2020 war die Gastronomie am See dann ganz geschlossen. Aber vielleicht lohnt sich ein Ausflug zum See im Nordwesten in diesem Sommer doch wieder einmal. Denn nun hat Peter Brandl den ehemaligen Seegarten übernommen und möchte ihm neues Leben einhauchen.

"Fifty 57 Seven" bietet Burger und Bowls an

Dafür hat sich der Gastronom insgesamt drei Konzepte überlegt. Das Restaurant wurde von der Paulaner-Brauerei generalsaniert und bekommt einen jungen Anstrich. Es heißt nun "Fifty 57 Seven" und auch die Speisekarte ist zeitgemäß. Serviert werden hier verschiedenste Burger (ab 14,90 Euro) und Bowls (ab 10,90 Euro) und auf der Seeterrasse gibt's zum Aperitif diverse Spritz-Varianten (ab 7,50 Euro).



Betrieben wird das Lokal von Brandls Patenkind Christian Kronseder zusammen mit seinem Geschäftspartner Andy Le. Die beiden sind in Karlsfeld keine Unbekannten: Sie haben sich dort mit einem Burger-Foodtruck einen Namen gemacht.

Biergarten am Karlsfelder See soll traditionell bayerisch bleiben

Den Biergarten betreibt Brandls Stieftochter Julia Baehr zusammen mit Marc Peters. Im Gegensatz zum Burger-Restaurant soll der Biergarten traditionell bayerisch bleiben. Hier können sich die Badegäste mit typischen Freiluft-Schmankerln versorgen: Hendl, Spare Ribs, Obazda, Brezn und mehr. Zusammen mit einer Maß Bier setzt man sich unter den alten Baumbestand und schaut den Badegästen beim Planschen zu. Sobald das Wetter passt, öffnet der Biergarten.

Brandl möchte den Ort künftig auch im Winter lebendig halten. Geplant ist eine Eisfläche zum Stockschießen und Schlittschuhlaufen sowie ein Glühweinstand. Ganzjährig wird auch eine neu errichtete Almhütte für Veranstaltungen nutzbar sein. Hochzeit, Geburtstag, Firmenveranstaltung: Rund 160 Gäste finden dort Platz. Auf geht's am See in den Sommer 2023!

Fifty 57 Seven,

Hochstraße 71, Karlsfeld

Mo-Do: 11.30 bis 14 Uhr, 17.30 bis 22 Uhr

Fr-Sa: 11.30 bis 2 Uhr

So: 9 bis 22 Uhr