Gewinnspiel-Aktion: Wellness, Spaß und Adrenalin – Die AZ verschenkt Osterfreuden

Willkommen im Frühling, liebe Leserinnen und Leser. Den Start in die Ferien versüßen wir Ihnen mit vielen Geschenkpaketen für Freizeitfreuden. Suchen Sie sich Ihr Lieblingspaket aus – und rufen Sie uns an.

Auch wenn es draußen noch Aprilwetter hat, die Osterferien gehen los und der Frühling steht in den Startlöchern. Wer nicht in die Sonne reist, wird auch in und um München herum viel Schönes unternehmen können. Die Thermen sind geöffnet, der Zoo, Schwimmbäder und Museen sind offen, es gibt Stadtführungen und jede Menge mehr.

Und weil zu Ostern Geschenkkörbchen Freude machen, haben wir in diesem Artikel etliche Freizeit- und Urlaubsgeschenke zusammengestellt, die Sie gewinnen können.

Therme Erding

Das Wellenbad in der Therme Erding macht nicht nur Kindern Spaß – da gehen auch die Erwachsenen gerne mit. © Therme Erding

Palmen wiegen sich sanft im Wind, während die Sonne ein glitzerndes Lichtspiel aufs türkisblaue Wasser zaubert. In der Therme Erding (der größten Therme der Welt) mit ihren vielen Pools und Cocktailbars, den weitläufigen Außenbereichen mit Ruhe-Oasen und Glasdächern, die man öffnen kann, herrscht echtes Strandfeeling.

Neun Sommerrutschen finden sich im Thermengarten. Spaß und Entspannung gibt’s im Wellenbad in meterhohen Wellen. Der Bereich Vitaltherme & Saunen (ab 16 Jahren, textilfrei, 24 Themensaunen) bietet völlige Ruhe. Ein fruchtiger Cocktail an der Poolbar, weiche Sandstrände und komfortable Liegemöglichkeiten machen das Urlaubsglück perfekt.

In den Osterferien (Samstag, 1. April, bis Sonntag, 16. April) dürfen sich Familien zudem auf ein tolles Animationsprogramm freuen. Zaubereinlagen von Manuela zum Beispiel, oder den quasselnden Zoo von Bauchredner Matze. Lustig dürfte es auch bei der Ballonmodellage, in der Kreativwerkstatt und beim Zaubern von Glitzer- & Airbrush-Tattoos werden. www.therme-erding.de

WIR VERLOSEN: 5 x 4 Tageskarten für die Bereiche Therme, Wellenbad und Galaxy Rutschenwelt. Gewinnwert pro Gewinnpaket (vier Tageskarten): 204 Euro. Durchwahl: -04

Familien-Urlaub im Salzburger Land

Sankt Martin am Tennengebirge mit seinem Badesee liegt zwei Autostunden südöstlich von München von Bergen eingerahmt im Salzburger Land. Auf einer Anhöhe im Ort steht das Wohlfühlresort & Feriengut Martinerhof. © Martinerhof

Man schaut aufs Tennengebirge, Dachstein, Bischofsmütze und den Gosaukamm, und hat vor lauter Naturschönheit rund um das Dorf St. Martin (zwei Autostunden südöstlich von München) die Qual der Wahl: Durchs Lammertal radeln? Auf einen Gipfel wandern? In den Badesee springen oder in den Stall schauen?

Der Ausgangspunkt jedenfalls, zu dem Sie reisen dürfen, liegt mitten in diesem Ferienparadies: Es ist das Wohlfühlresort & Feriengut Martinerhof, das auf einer sonnigen Anhöhe steht, samt weiten Wiesen drumherum und einem Bauernhof – perfekt für einen Familienurlaub. Kinder können hier in freier Natur herumtoben und dürfen auch in den Stall gehen, Kätzchen und Hasen streicheln und Pferde striegeln.

Die Familienzimmer sind heimelig mit Kamin und Vollholzmöbeln eingerichtet, im Restaurant gibt es regionale Salzburger Schmankerl. Und einen Wellnessbereich mit beheiztem Außenpool, Panorama-Hallenbad, Saunen, Kristall-Grotte und Massagen gibt es auch. Noch ein Plus: Im Martinerhof sind Haustiere willkommen, und wer reiten lernen oder ins Lammertal ausreiten will – auch das geht alles. www.martinerhof.at

WIR VERLOSEN: Drei Tage (zwei Nächte) für zwei Erwachsene mit zwei Kindern inklusive All-inclusive-Pension (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr. Gewinnwert: rund 700 Euro. Durchwahl: -05

Zaubershow

Wer möchte sich verzaubern lassen? © Kristelli/Alexander Krist

Sich verzaubern lassen und sogar als Assistent auf der Bühne mitwirken – das ist bei der Family Illusions Magic Show von Alexander Krist möglich. Im Kristelli Theater direkt am Olympiapark gibt es nur zwölf Reihen für das Publikum, die Zuschauer können die magischen Tricks also aus nächster Nähe beobachten. Die Zaubershow dauert etwa 75 Minuten und eignet sich für die ganze Familie: Kinder dürfen auch gerne mitmachen bei dem interaktiven Bühnenprogramm. Alles passt hier zum magischen Motto, Getränke bekommen die Zuschauer etwa an der Cocktailbar "Zaubar".

Alexander Krist präsentiert seine Zaubershows ab Ostermontag, den 10. April, im "Zeltpalast" in der Schwere-Reiter-Straße 15 und bringt seine Zuschauer durch undurchschaubare Zaubertricks und Illusionen zum Staunen. www.krist-live.de/kristelli/family-illusions

WIR VERLOSEN: 5 x 2 Tickets für die Family Illusions Show. Gewinnwert pro Gewinnpaket (zwei Tickets): 78 Euro. Durchwahl: -06

Gartenausstellung

Vor wunderbarer Kulisse tolle Pflanzen anschauen – das ist die Gartenlust in den Schleißheimer Schlössern. © Gartenlust

Garteln ist ein wunderbares Vergnügen für die Ferienzeit und wo bekommen man schon bessere Inspiration als auf einer Gartenausstellung? Und bei der "Gartenlust", die am Osterwochenende (8. bis 10. April, jeweils 10 bis 18 Uhr) in den Schleißheimer Schlössern stattfindet, hat man zusätzlich zu vielen Anbietern von Pflanzen und Gartenzubehör, Handwerkern, Künstlern und Textil- und Schmuckdesignern noch das malerische Ambiente der Schlossanlage. Ein Muss für Gartenfans. www.gartenlust.eu

WIR VERLOSEN: 10 x 2 Tageskarten. Gewinnwert pro Gewinnpaket (zwei Tageskarten): 20 Euro. Durchwahl: -07

Tierpark Hellabrunn

Vikunjas gehören zur Familie der Kamele. © Tierpark/Birgit Mohr

In Hellabrunn sprießt und wächst es überall. Denn zum Frühlingsanfang blühen im Park nicht nur Schneeglöckchen und Krokusse, es sind auch schon einige Jungtiere zu sehen. Die Sitzgelegenheiten und alle Sonnenliegen, die der Tierpark über die Wintermonate abmontiert, können Sie inzwischen wieder nutzen. Ab heute schließt Hellabrunn außerdem eine Stunde später als im Winter. Sie können die Kängurus, die Pandas und die Tiger also von 9 bis 18 Uhr beobachten. Geheimtipp: Die Ostereier-Suche an Ostern! www.hellabrunn.de

WIR VERLOSEN: 5 x 2 Tageskarten für den Zoo. Gewinnwert pro Gewinnpaket (zwei Tageskarten): 36 Euro. Durchwahl: -08

Deutsches Museum

Die Robotik-Ausstellung im Deutschen Museum. © Hubert Czech/Deutsches Museum München

Die Ausstellungen im Deutschen Museum anzuschauen, ist vor allem bei schlechtem Wetter eine gute Idee. Auf der Museumsinsel, die so schön in der Isar gelegen ist, kann man viel Verschiedenes lernen: über Roboter, Luftfahrt und Brücken, aber auch über Gesundheit, Landwirtschaft und Elektronik.

Das neue Deutsche Museum mit 19 neuen und erneuerten Dauerausstellungen wurde erst letzten Sommer eröffnet. Dazu gehört auch ein großes Kinderreich, in dem die kleinen Besucher selbst aktiv werden können: In der Mitmach-Ausstellung gibt es etwa eine Kugelbahn, ein Spiegelkabinett und ein Schattentheater. Es gibt außerdem ein täglich wechselndes Tagesprogramm mit unterschiedlichen Aktionen. Besucher können dann etwa im Flugsimulator Manöver im Cockpit verfolgen.

Geheimtipp: der Deutsche Museum Shop. Hier kann man alle möglichen kleinen und großen Andenken oder besondere Geschenke kaufen. Das Museum hat jeden Tag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Obacht: Am Karfreitag, 7. April, bleibt das Museum geschlossen. www.deutsches-museum.de

WIR VERLOSEN: 5 x 2 Tageskarten für das Deutsche Museum. Gewinnwert pro Gewinnpaket (zwei Tageskarten): 30 Euro. Durchwahl: -09

Luxus-Wellnesstage bei Kitzbühel

Frühstück im Garten mit Weitblick in die Natur. Am Ostersonntag gibt es übrigens einen Osterbrunch. © Kempinski Das Tirol

Wie wäre das, drei Tage lang nur mit dem Lieblingsmenschen Bahnen schwimmen, im Solepool planschen, auf einer Schwebeliege lesen? In herrlicher Landschaft, maximal luxuriös und nur zwei Autostunden von München entfernt? Genau das können Sie hier gewinnen – im Fünf-Sterne-Superior-Kempinski Hotel "Das Tirol", das sieben Kilometer von Kitzbühel entfernt in Jochberg liegt.

155 stylishe Zimmer und Suiten hat das Luxushotel, die beeindruckendste ist freilich die Penthouse Suite, die mit 520 Quadratmetern die größte Suite Österreichs sein dürfte. Eine Schau ist auch das 3.600 Quadratmeter große "Kempinski The Spa", wo die Gäste in mehreren Saunen und Dampfbädern mit Lava und Salzstein, Tiroler Bergkräutern und heimischen Hölzern relaxen können. Aus dem beheizten Hallenbad schaut man durch raumhohe Panoramafenster nach draußen, dort setzt sich die Wasserlandschaft mit einem 20-Meter-Sportbecken und einem Solepool mit Schwimmliegen fort. Wellness-, Massage- und Beautybehandlungen gibt es auch.

Kulinarisch wird man hier mit Genüssen aus zwei Erdteilen verwöhnt: Das Restaurant Steinberg serviert junge Tiroler Heimatküche, im pan-asiatischen Sra Bua werden exotische Kreationen aufgetischt. Am Karfreitag zaubert das Küchenteam Fisch an der Live-Cooking-Station. Karsamstag gibt es Lamm vom Beuschel über rosa gebratene Kronen bis zur Milchlammhaxe. Und Ostersonntag ein Osterbrunch. www.kempinski.com/tirol

WIR VERLOSEN: Drei Tage (zwei Nächte) zu zweit im Doppelzimmer inklusive Frühstücksbüffet (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr. Gewinnwert: rund 700 Euro. Durchwahl: -10

Adrenalin im Bayern-Park

Auch dieses Karussell ist im Bayern-Park zu finden. © Bayern-Park

Achterbahnen, Wasserfahrgeschäfte, Karussells – der 40 Hektar große Bayern-Park im niederbayerischen Reisbach zählt zu den schönsten Familien-Freizeitparks in Bayern. Für kleine Gäste bietet die Kleinkindertour ruhigere Fahrgeschäfte.

Aber wer den Adrenalin-Kick sucht, findet herrlichen Nervenkitzel. Im Launch-Coaster Freischütz etwa, einer magnetbetriebenen Achterbahn mit speziellem Design und rasanter Streckenführung, die zu den Top-5-Achterbahnen Deutschlands zählt. Hoch hinaus geht es mit Voltrum, Süddeutschlands höchstem Freifallturm (109 Meter Höhe, 93 Meter freier Fall). Im hinteren Teil des Parks befindet sich das grüne Herz des Bayern-Parks mit einem Waldrundweg, Wiesen, Tiergehegen, Naturerlebnispfad und Greifvogelschau. www.bayernpark.com

WIR VERLOSEN: 5 x 2 Tagestickets für den Bayern-Park. Gewinnwert pro Gewinnpaket (zwei Tagestickets): 69 Euro. Durchwahl: -11

Fit am Faaker See

Der türkise Faaker See in Kärnten ist der südlichste Badesee Österreichs. Am Ufer liegt das Wellnesshotel Karnerhof. © Karnerhof

Am Horizont erheben sich die Karawankenkette und der Mittagskogel, davor schillert türkisblau der Faaker See, Österreichs südlichster Badesee in Kärnten. Von hier ist es nicht mehr weit nach Slowenien oder hinüber ins italienische Friaul-Julisch-Venetien. Nur, wer weiter gen Süden fährt, verpasst einen ganz zauberhaften Ort. Am Seeufer, ein bisschen erhöht im Örtchen Egg, liegt das Vier-Sterne-Superior-Wellnesshotel Karnerhof in einer 100 Hektar großen Gartenlandschaft.

Von der Frühstücksterrasse blickt man über den See, genauso vom Außenpool und aus der Panoramasauna. Am hauseigenen Strand steht ein Bootshaus samt Seesauna. Nach dem Saunagang kann man zum Abkühlen also direkt in den See eintauchen. Den Spa-Bereich hat die Gastgeberfamilie Karner gerade erweitert – mit einer lichtdurchfluteten Saunalandschaft, einem ganzjährig beheizten, 20 Meter langen Infinitypool und einem Bewegungsraum, der sich perfekt eignet für Aktivprogramme wie Pilates, Faszientraining, Stretching, Wirbelsäulengymnastik, Balance- und Bauch-Beine-Po-Training und vieles mehr.

Wer gern draußen in Bewegung kommt: Die Terrasse am See eignet sich wunderbar etwa für Yoga am Morgen. Ab 23. April werden alle Neuerungen mit einer Eröffnungswoche gefeiert, in der sich alles um Bewegung, Entspannung und kulinarische Genüsse dreht. Sommelier Franz Egger lässt Kärntner Weine verkosten, Küchenchef Peter Brandstätter verrät beim Marmeladenworkshop Tricks rund ums Einkochen. Gäste können Fackelspaziergänge mitmachen, Kräuterwanderungen und vieles mehr. www.karnerhof.com

WIR VERLOSEN: Drei Tage (zwei Nächte) zu zweit im Doppelzimmer inklusive Halbpension (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr (außer in Ferienzeiten und feiertags). Gewinnwert: rund 600 Euro. Durchwahl: -12

Klassikkonzert

Münchens modernster Konzertsaal. © Isarphil./Tobias Hase

Den exzellenten Klang der Isarphilharmonie können Sie bei einem Konzert der Münchner Philharmoniker erleben. Gespielt werden Werke von Roussel, Ravel, Britten und Haydn. Der Konzertsaal, in dem etwa 2.000 Gäste Platz finden, wurde 2021 eröffnet. www.mphil.de

WIR VERLOSEN: 3 x 2 Karten für das Konzert am Sonntag, 23. April, um 11 Uhr. Wert pro Gewinnpaket (2 Karten): 114 Euro. Durchwahl: -13

Sauna-Sause

Die Sauna im Michaelibad.. © Kerstin Groh/SWM

Schwimmen gehen oder sich in der Sauna entspannen – das ist eine gelungene Abwechslung zum Eier färben. Die Hallenbäder der Stadtwerke haben übrigens wieder alle die reguläre Temperatur und die Saunen sind für Freunde der Entspannung wieder geöffnet. www.swm.de/baeder

WIR VERLOSEN: 5 x 1 Bäderkarte à 20 Euro, einsetzbar in den Stadtwerke-Schwimmbädern und Saunen. Mit der Bäderkarte sparen Sie zehn Prozent bei jedem Eintritt. Gewinnwert pro Gewinnpaket (eine Bäderkarte): 20 Euro. Durchwahl: -14

Stadtführung

Wer traut sich bei Kerzenschein durch die Nacht? © Stadtvogel

Spät abends, wenn es schon dunkel ist, führt ein Nachtwächter im historischen Kostüm und im flackernden Licht einer Laterne durch die Altstadt. Auf der Tour, die etwa zwei Stunden dauert, lernen Sie nicht nur Schleichwege, sondern auch düstere Geschichten kennen, die sich in München ereignet haben. Wissen Sie vielleicht, warum der Turm des Alten Peter schief ist? Der Nachtwächter wird es Ihnen verraten. www.stadtvogel.de

WIR VERLOSEN: 1 x 2 Tickets für eine Nachtwächtertour vom Weis(s)en Stadtvogel. Gewinnwert pro Gewinnpaket (2 Tickets): 42 Euro. Durchwahl: -15

Europa-Park in Rust

Ein Blick auf den Themenbereich "Portugal". © Europa-Park

Es ist ein bunter, europäischer Mikrokosmos, der sich hinter den Toren des Europa-Parks in Rust auftut – Deutschlands größtem Freizeitpark. 16 europäische Themenbereiche wie "Italien", "Portugal" oder "Österreich" bilden mit landestypischer Architektur, Gastronomie und viel Liebe zum Detail europäische Länder nach.

Zu entdecken gibt es auch über 100 Attraktionen, Shows und 13 Achterbahnen – für junge Leute, Familien und Senioren ist also jede Menge Spaß geboten. Dieses Jahr eröffnete mit dem Fürstentum Liechtenstein der 16. Themenbereich und bringt die Ballonfahrt in neuer Thematisierung zurück.

Die Boote bei "Josefinas kaiserliche Zauberreise" strahlen in neuer Pracht, und die Besucher erfahren im Märchenwaldkino, was die Yomis mit Josefina zu tun haben. Außerdem steht der Traumzeit-Dome ganz im Sinne der Vorfreude auf den neuen Kroatischen Themenbereich. www.europapark.de

WIR VERLOSEN: 2 x 4 "Ehren"- Tagestickets (für je einen Familientag zu viert), gültig für jedes Alter, zu jeder Saison und für das komplette Europa-Park-Areal. Gewinnwert pro Familienpaket (vier Tagestickets): 260 Euro. Durchwahl: -16

Virtuelle Tour

Mit einer Virtual-Reality-Brille ausgestattet, kann man Marienplatz und Co. noch mal auf eine andere Art erleben. © Timeride

Sie wollen mal ein Ritterturnier auf dem Marienplatz sehen? Dann Virutal-Reality-Brille auf und rein ins Mittelalter-Vergnügen. Das Unternehmen Timeride im Tal bietet verschiedene Erlebnisse mit den modernen VR-Brillen.

Seit längerer Zeit gibt es 90-minütige Rundgänge durch die Innenstadt, bei der an bestimmten Orten die VR-Brille aufgesetzt wird. Mit deren Hilfe erlebt man bekannte Orte noch mal anders, den Marienplatz zum Beispiel als Spielwiese für Ritter. Seit diesem Wochenende gibt es nun auch eine Kurzvariante, die nur 45 Minuten dauert, aber auch auf einer Zwei-Kilometer-Tour lässt sich schon viel erleben.

Neben dem Turnier wird zum Beispiel ein Einblick in das München von 1900 geboten (Tickets Mo-Do 19,90 Euro, Fr-So 22,90 Euro). Daneben kann man im Tal 21 im Timeride Senseum eine Zeitreise durch die Geschichte Bayerns mit virtuellem Überflug im Pfauenwagen erleben – alles mit Hilfe von Virtual Reality. www.timeride.de

WIR VERLOSEN: 3 x 2 Karten für das Senseum. Gewinnwert pro Gewinnpaket (2 Tickets): 28 Euro. Durchwahl: -17

