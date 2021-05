Etliche Hinweise eingegangen: Polizei identifiziert Grapscher

Per Öffentlichkeitsfahndung hat die Bundespolizei nach einem Grapscher gesucht. Noch am selben Tag sind so viele Hinweise eingegangen, dass die Suche beendet wird.

27. Mai 2021 - 17:40 Uhr | AZ

Bei der Bundespolizei sind etliche Hinweise eingegangen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild