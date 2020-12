Erding: Nächtlicher Großbrand in einem Baumarkt

In einem Baumarkt in Erding brennen mehrere Regale aus. Noch ist die Ursache unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

Erding - In einem Baumarkt im Gewerbegebiet Erding ist in der Nacht zum Samstag ein Feuer ausgebrochen. Gegen 4.30 Uhr ging die Brandmeldeanlage los. Die freiwillige Feuerwehr Erding rückte mit einem Löschzug an. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde die Alarmstufe erhöht, umliegende Feuerwehren eilten zur Unterstützung.

Regale in Flammen: 15.000 Euro Schaden

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Im Lager des Baumarkts waren nach Angaben des Polizeipräsidium Oberbayern Nord mehrere Hochregale in Brand geraten. "Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung unserer Brandermittler auf etwa 15.000 Euro", so Pressesprecher Jürgen Weigert gegenüber der AZ.

Am Gebäude selbst sei kein Schaden entstanden. Das Inventar und die Regale seien - vor allem durch Rauch und Löschwasser - allerdings schwer beschädigt worden.

Die Kriminalpolizei ermittelt.