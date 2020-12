Verbranntes Brot: Bäckerei-Lieferwagen fackelt an Rampe ab

Ein mit zahlreichen Brotlaibe beladener Transporter ist am Freitagmorgen in Putzbrunn abgebrannt. Die Feuerwehr konnte schlimmeres verhindern.

Eine Brandschutztür verhindete ein Übergreifen der Flammen in den Laden.

Putzbrunn - Im Gewerbegebiet Putzbrunn-Waldkolonie nahe der Münchner Stadtgrenze kam es am Freitagmorgen zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Als der Fahrer einer Großbäckerei den Lieferwagen an die Laderampe rangierte, geriet das Fahrzeug in Brand.

Bei Ankunft der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf den Bereich der Rampe übergegriffen und drohten, in den Ladenbereich einzudringen. Um das zu verhindern, wurde entsprechende Verstärkung nachgefordert.

Die zwischen Laderampe und Verkaufsbereich für diesen Fall vorgesehene Brandschutztür verhinderte aber glücklicherweise auch eine weitere Ausbreitung des Feuers. Rund 45 Minuten nach Alarmierung war der Brand unter Kontrolle. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Es entstand ein hoher Sachschaden.