Feldkirchen: Bus brennt komplett aus - Ursache noch unklar

In Feldkirchen ist am Montagabend ein Linienbus ausgebrannt. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

Thomas Gaulke

Feldkirchen - Am Montag ist gegen 21.30 Uhr in der Emeranstraße in der Nähe des Rathausplatzes ein Linienbus der MVG komplett ausgebrannt. Laut Zeugen war der Bus offenbar beim Abfahren von der Haltestelle "Feldkirchen Rathaus" in Brand geraten.

Nach Informationen der Polizei war der Bus zu diesem Zeitpunkt mit dem Fahrer sowie zwei Fahrgästen besetzt. Als der Fahrer den Brand im hinteren Bereich des Busses bemerkte, hielt er an und stieg mit den zwei Passagieren aus, um in sicherer Entfernung zu warten.

Die Flammen breiteten sich wohl so schnell aus, dass der Bus trotz Löschmaßnahmen der nur 500 Meter entfernten Feuerwehr komplett ausbrannte. Durch den Brand entstand am Bus, an der Fahrbahn sowie an umstehenden Bäumen ein Sachschaden in Höhe von rund 600.000 Euro. Der betroffene Straßenabschnitt wird für mehrere Tage gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.