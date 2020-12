Vier Verletzte nach Dachstuhlbrand in Wolfratshausen

Am Mittwoch hat in der Altstadt von Wolfratshausen der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses gebrannt, vier Menschen wurden dabei verletzt.

Wolfratshausen - Das Feuer war gegen Mittag bei der Integrierten Leitstelle Oberland gemeldet worden, als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, stand der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses am Obermarkt in Wolfratshausen bereits in Vollbrand.

Wie die Polizei weiter berichtet, verhinderten die dann folgenden Löscharbeiten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Häuser. Drei Bewohner des Hauses mussten teils mit Hilfe der Drehleiter aus dem brennenden Gebäude gerettet werden.

Insgesamt wurden nach derzeitigem Stand vier Personen leicht verletzt, hierbei handelt es sich um drei Bewohner und einen Feuerwehrmann. Alle Verletzten kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

Feuer in Altstadt von Wolfratshausen: Ursache unklar

Ein Großaufgebot an Polizei-, Rettungs- und Einsatzkräften war vor Ort, Beamte der Kriminalpolizei Weilheim ermitteln zur Brandursache.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang jedoch nicht vor. Die Schadenshöhe dürfte nach einer ersten Einschätzung im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.