Der fiese Trick mit Fluggutscheinen: Starnberger in der Verfallsdatum-Falle

Zum Lockdown 2020 boten viele Airlines ihren Kunden Gutscheine an, damit sie das Geld für entfallene Flüge nicht zurückfordern. Doch beim Verfallsdatum lauern Fallen.

Der Billigflieger Wizz Air steuert viele Ziele in Osteuropa an.

Starnberg - Der Starnberger Martin Becker (29, Name geändert) und seine Partnerin wählten Anfang 2020 ein Reiseziel, das mal ein bisschen ungewöhnlich sein sollte: Georgien. Nun fliegt nicht jede Airline dorthin. Gesucht, gefunden, gebucht: Wizz Air, ein ungarischer Anbieter, bediente die Strecke Frankfurt-Kutaissi, Flug am 4. April 2020.



Doch der erste große Lockdown legte das ganze Land lahm, auch den deutschen Flugverkehr. Ab 22. März 2020 wurde wegen Corona das Leben angehalten. Es herrschte eine monatelange Stille an Flughäfen. Dieser Lockdown zerstörte auch die Urlaubsträume Beckers.

Wizz Air bietet Fluggutschein an

Bevor sich das Paar Gedanken machen konnte, was es mit dem bezahlten Ticket nun anstellt, bot ihnen Wizz Air an, das Problem in Form eines Gutscheins zu lösen. Es klang attraktiv: 120 Prozent des Flugpreises wollte Wizz Air gutschreiben, fast 630 Euro pro Person, abrufbar mit einem Code, Verfügbarkeit: zwei Jahre.



"Das Angebot hab ich gerne angenommen, weil ich das Gefühl hatte, auch der Airline so durch diese schwierige Zeit zu helfen", sagt Becker. Die Mail mit dem Gutscheincode erhielt er am 20. März 2020. Also ging er davon aus, dass der Code bis 20. März 2022 gültig sei.

Viele Airlines strauchelten mit totalem Einnahmeausfall

Tausende Fluggäste entschieden sich wie Becker - zum Glück für die Airlines. Denn mit einem totalen Einnahmeausfall strauchelten selbst die größten Fluganbieter. Eine Gutschein-Lösung wirkte für Verbraucher wie eine Win-Win-Situation. "Wir dachten: Irgendwann wird man ja wieder fliegen können", sagt Becker. Für viele Airlines waren diese Gutscheine mitentscheidend, um die Pandemie zu überbrücken. Zusätzlich erhielten Branchenriesen wie Lufthansa 2021 eine staatliche Milliardenhilfe gegen die Pleite.

März 2022: Nach so vielen Monaten Pandemie wollte Becker einen Flug zu Ostern buchen, mit dem schönen Gefühl, noch über Guthaben bei Wizz Air zu verfügen. Also schaltete er am 18. März 2022 seinen Laptop ein, zwei Tage vor Ablauf der Gültigkeit des Gutschein-Codes.

Wizz Air: "Der Gutschein-Code ist leider nicht mehr gültig"

Becker wählte sich auf der Homepage von Wizz Air ein: Der Gutschein war weg! Eine Nachfrage bei Wizz Air per Mail: Es müsse sich um ein Missverständnis handeln, da Becker die Mail mit dem Code am 20. April bekommen habe. Ob man ihm nicht die Gutschrift bitte zügig wieder herstellen könnte. Antwort von Wizz Air, sinngemäß: "Der Gutschein-Code ist leider nicht mehr gültig." Er sei am 14. März 2020 ausgestellt worden. Daher sei er am 15. März 2022 abgelaufen. Doch der 14. März war nirgends vermerkt.



Der Verbraucherschutz hat dazu eine deutliche Meinung. Julia Zeller, Juristin bei der Verbraucherzentrale Bayern: "Grundsätzlich hat Herr Becker das Recht, den ursprünglichen Betrag zurückzufordern." Doch da müsse man mit den Fristen vorsichtig sein. Laut den aktuellen Fluggastrechten könne man so eine Rückforderung drei Jahre lang stellen.

Kunde von Wizz Air enttäuscht

Zu den Fristen des Gutscheins sagt Zeller: "Wenn nur das Eingangsdatum der Mail bekannt ist, beginnt die Frist ab dem Datum der Gutschein-Mail." Anders sei es, wenn so eine Info ein weiteres Datum habe.

"Wenn dort stehen würde, dass die Gutschrift eine Woche vorher ausgestellt wurde und eben sieben Tage später ankommt, dann würde die Frist ab Ausstellungsdatum gelten." In der hektischen Zeit vor dem Lockdown sei das eine zumutbare Verzögerung für den Verbraucher, sagt Zeller.

Becker fühlt sich bestätigt. Er sucht sich einen Anwalt. Von Wizz Air ist er enttäuscht. "Ich glaube, die lassen es darauf ankommen und warten ab, ob sich die Leute juristisch wehren", sagt er, "und das ist einfach nicht fair."