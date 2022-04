Urlaubsverkehr am Münchner Flughafen: Mallorca ist Reiseziel Nummer eins

Nach zwei Jahren Corona wächst die Lust auf Tapetenwechsel. Allein nach Mallorca sind in den bayerischen Osterferien 229 Flüge ab München und Nürnberg angemeldet. Auch auf den Straßen im Freistaat dürfte einiges los sein, sagt der ADAC.

München - Die Bayern verreisen wieder mehr. Am Münchner Flughafen haben die Airlines über die beiden Osterferienwochen rund 13.000 Starts und Landungen angemeldet. Das entspricht etwa 70 Prozent des Niveaus über Ostern im Vor-Corona-Jahr 2019, wie ein Sprecher sagte. Verkehrsreichste Tage sind die Freitage zum Beginn und am Ende der zweiwöchigen Schulferien mit jeweils fast 800 Starts und Landungen.

Viele Urlauber wollen nach Mallorca

Beliebtestes Reiseziel ab München ist Palma de Mallorca, das während der Osterferien 142 Mal angeflogen wird. Neben anderen klassischen Urlaubszielen rund ums Mittelmeer sind auch Städtereisen wieder stark gefragt: Nach Amsterdam, Barcelona, Istanbul, Lissabon, London, Mailand, Madrid, Paris und Rom finden in den Ferien insgesamt über 1.200 Abflüge statt. Weltweit sind ab München inzwischen gut 160 Reiseziele im Angebot.

Auch am Nürnberger Flughafen stehen die bayerischen Osterferien im Zeichen einer weiteren Erholung des Luftverkehrs. "Rund 150.000 Passagiere werden während der Ferien erwartet. Damit knüpft der Airport an das Niveau vor der Pandemie an", teilte die Flughafengesellschaft mit. Mehr als 1.200 Starts und Landungen von 15 verschiedenen Airlines seien geplant. Verkehrsstärkster Tag werde voraussichtlich Freitag, der 22. April, mit 42 Abflügen. Reiseziel Nummer eins der Urlauber ist auch ab Nürnberg Mallorca mit bis zu 87 Abflügen, gefolgt von Antalya in der Türkei mit bis zu 61 Abflügen.

ADAC warnt vor reichlich Verkehr auf den Autobahnen

Auch auf den Straßen wird einiges los sein. Acht Bundesländer und ganz Österreich starten in die Osterferien, "was auf den Ballungsraumautobahnen und den wichtigsten Reiserouten am Freitagnachmittag und Samstag zu teilweise starkem Verkehr führen wird", wie der ADAC mitteilte. "Die meisten Urlauber und Urlauberinnen fahren in die Alpen, in südliche Länder oder zur Küste."

Besonders belastete Strecken in Bayern dürften die A3 Würzburg - Nürnberg - Passau, die A7 Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte, die A8 Ulm - München - Salzburg, die A9 Nürnberg - München, die A93 Inntaldreieck - Kufstein, die A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen und die A99 Umfahrung München werden. Ein Stauchaos erwartet der ADAC aber nicht: Dafür dürften auch die hohen Spritpreise sorgen.