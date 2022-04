Autobahnen um München: Hier könnte es an Ostern Stau geben

Zu Ostern kann es dem ADAC zufolge zu Staus auf Bayerns Autobahnen kommen. Besonders problematisch könnte es am Gründonnerstag und Ostermontag werden.

Über die Osterfeiertage sollten Autofahrer in Bayern einiges an Geduld mitbringen. (Archivbild)

München - Mit Beginn des Osterfests müssen sich Urlauber in Bayern auf lange Staus auf den Autobahnen einstellen. Dem ADAC zufolge dürften neben den Naherholungsgebieten in Südbayern auch Ziele in Österreich und Italien besonders beliebt sein.

Ab Gründonnerstag laufe die Reisewelle auf Hochtouren, teilte der Automobil-Club am Dienstag in München mit. Der stärkste Verkehr ist demnach am Donnerstagnachmittag sowie am Karfreitag zu erwarten.

Die Stau-Statistik des ADAC zeigt: Erfahrungsgemäß geht es am Karsamstag und Ostersonntag etwas ruhiger auf den Straßen zu, ehe dann am Montag bereits die erste Rückreise-Welle einsetzen wird.

Mögliche Staustrecken rund um München sind:

A7 Ulm – Füssen/ Reutte

A8 München – Salzburg

A9 Nürnberg – München

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Ostumfahrung München

Ostern: Staus auch in Österreich und der Schweiz möglich

Auch auf den Straßen der Nachbarländer könnte es zeit- und stellenweise eng werden. Unter anderem beginnen in allen österreichischen Bundesländern die Ferien. Dasselbe trifft auf die meisten Schweizer Regionen zu. Staugefährdet sind die Brenner-, Tauern- und Gotthard-Route. Wartezeiten von rund 30 Minuten sind an den Hauptgrenzübergängen einzukalkulieren.