Brunnthal: Mann findet Granate in Waldstück

In einem Wald in Brunnthal hat ein 31-Jähriger eine Granate entdeckt. Die Polizei rückte an, eine Spezialfirma entsorgte sie schließlich.

23. November 2021 - 13:31 Uhr, aktualisiert am 23. November 2021 - 13:36 Uhr | AZ

Ein Mann hat eine Panzergranate entdeckt. (Archivbild) © Thomas Gärtner