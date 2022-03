Brennendes Haus und Bahnanlage: Feuerteufel im Münchner Umland unterwegs?

Mehrere Brände in Vaterstetten setzen aktuell die Polizei in Alarmbereitschaft. In den meisten Fällen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

22. März 2022 - 12:33 Uhr | AZ

Thomas Gaulke 5 Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Thomas Gaulke 5 Das leerstehende Einfamilienhaus brannte komplett aus. Thomas Gaulke 5 Der Brand ereignete sich am vergangenen Sonntag. Thomas Gaulke 5 Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Thomas Gaulke 5 Das Feuer brach in der Küche der Erdgeschosswohnung aus.