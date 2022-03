Brandstiftung an Bahnanlage in Baldham: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben im Landkreis Ebersberg eine Schaltanlage der Bahn angezündet. Es war nicht der einzige Brand in dieser Nacht.

Vaterstetten - Brandstiftung an einer Bahnanlage bei Baldham (Lkr. Ebersberg): Wie die Polizei berichtet, haben bislang Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag eine Schaltanlage angezündet, woraufhin der Schienenverkehr unterbrochen werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3.45 Uhr. Etwa 20 Meter vom ersten Feuer entfernt brannte es nochmals: Diesmal war es der Schaltkasten eines Mobilfunkmasts.

Erste Untersuchungen der Polizei ergaben klare Hinweise auf Brandstiftung.

Zeugenaufruf der Polizei

Nun suchen die Ermittler nach Zeugen: Wer in der Nacht auf den 17. März in der Nähe der Soccergolfanlage in Baldham verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 08122-9680 in Verbindung zu setzen.