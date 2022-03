Ukrainerin baut Unfall in Grasbrunn: Unglückliches Ende einer Flucht

Über 1.000 Kilometer ist eine Ukrainerin mit ihren Kindern nach Bayern gefahren, um vor dem Krieg in ihrem Heimatland zu flüchten. Dann, kurz bevor sie an ihrer Unterkunft in Zorneding ankamen, baute die 29-Jährige einen Unfall.

16. März 2022 - 15:14 Uhr | AZ

Der Sozialarbeiter wurde durch den Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Grasbrunn - Eine 29-Jährige und ihre neun Monate und zehn Jahre alten Kinder sind im Auto mehr als 1.000 Kilometer aus der Ukraine nach Bayern geflohen. Kurz vor ihrem Ziel, einer Unterkunft in Zorneding, baute die Ukrainerin mit ihrem Mercedes einen Unfall. Sie krachte am Dienstag einem Mitarbeiter des Landratsamts Ebersberg ins Heck seines Autos. Der 58-jährige Sozialarbeiter aus dem Landkreis Traunstein sollte der Familie den Weg zur Unterkunft zeigen. Weil das Auto vor ihm an einer roten Ampel hielt, bremste auch er ab – dann fuhr ihm die Ukrainerin auf. Grasbrunn: Sozialarbeiter bei Unfall schwer verletzt Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Tochter (10) wurde leicht verletzt, der Sohn blieb unverletzt. Die Frau, die mit ihrem Wagen an der roten Ampel hielt, kümmerte sich zunächst um die Unfallbeteiligten und bat einen weiteren Autofahrer vor Ort um Unterstützung. Dieser kontaktierte daraufhin einen ukrainischen Bekannten, der ebenfalls zum Unfallort kam und übersetzen konnte. Lesen Sie auch Geflüchteten-Andrang im Münchner Wohnungsamt: "Explosionsartiger Anstieg" X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Lesen Sie auch Flüchtlings-Haustiere aus der Ukraine: Angespannte Lage in den Unterkünften X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Aus Solidarität: Mann bezahlt Abschleppkosten für Ukrainerin "Neben der notwendigen Anzeige wegen des Verkehrsunfalls stehen der 29-Jährigen noch weitere Kosten für ihren beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Pkw bevor", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der helfende Autofahrer übernahm aus Solidarität jedoch die Abschleppkosten für den Unfallwagen. Kleiner Lichtblick: Nach dem Unfall konnte die Familie in die neue Unterkunft einziehen.