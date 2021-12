Bei einem Feuerwehr-Einsatz in Haar ist am Sonntagabend für eine Frau jede Hilfe zu spät gekommen.

Der Notruf ging am späten Sonntagabend ein. (Symbolbild)

Haar - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Haar (Landkreis München) ist am Sonntag eine Frau ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei ging der Notruf gegen 22.45 Uhr ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden die Frau in der verqualmten Wohnung tot in ihrem Bett, berichtet der " ".

