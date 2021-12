Brand in Mehrfamilienhaus in Haar: Frau (78) tot aufgefunden

Ihr Pflegebett hatte Feuer gefangen: Bei einem Brand in Haar erlag am Sonntagabend eine 78-jährige Frau ihren schweren Verletzungen.

Der Notruf ging am späten Sonntagabend ein. (Symbolbild)

Haar - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Haar (Landkreis München) ist am Sonntag eine Frau ums Leben gekommen.

Feuerwehr-Einsatz in Haar: 78-Jährige tot aus Wohnung geborgen

Nach Angaben der Polizei ging der Notruf über die 110 gegen 22.45 Uhr ein - auch die Feuerwehr erreichten über die 112 mehrere Mitteilungen. Die Anrufer meldeten dabei Brandgeruch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr drangen in die Wohnung ein und brachten eine 78-jährige Frau aus dem Haus, die sofort dem bereitstehenden Rettungsdienst übergeben wurde. "Vor Ort konnte aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen nur noch der Tod festgestellt werden", berichtet die Polizei.

Feuerwehr-Einsatz in Haar: Pflegebett von 78-Jähriger in Vollbrand

Die Feuerwehr löschte den Brand, der einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro verursachte. Nach ersten Erkenntnissen stand das Pflegebett der Frau zuvor vollständig in Flammen, das Kommissariat 13 ermittelt.