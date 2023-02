BMW nur noch Schrott: Straße wird nach Lkw-Crash zum Trümmerfeld

Bei dem Unfall auf der Staatsstraße werden zwei Frauen schwer verletzt. Warum die 34-Jährige mit ihrem BMW auf die Gegenfahrbahn geraten ist, ist aktuell noch unklar.

Sauerlach - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Münchner Umland wurden drei Personen verletzt, zwei davon schwer. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Montagvormittag, gegen 11.10 Uhr, auf der Staatsstraße 2573 bei Sauerlach (Lkr. München).

Eine 34-jährige Frau aus der Schweiz fuhr mit ihrem BMW X1 in Richtung Sauerlach, mit ihr im Auto saß noch eine 38-Jährige. Zeitgleich war ein 36-Jähriger aus Ebersberg mit einem Lkw der Straßenmeisterei auf der Staatsstraße unterwegs, in entgegengesetzter Richtung.

Crash mit Lkw: Trümmerfeld bei Sauerlach

Laut Polizei geriet die Frau kurz vor der Ortseinfahrt auf die Gegenspur und prallte frontal in den Lastwagen. Erst nach rund 50 Metern kamen beide Fahrzeuge zum Stehen, der BMW in einem Acker, der Lkw an einem Baum. Die 34-Jährige sowie ihre Beifahrerin wurden schwer verletzt, die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem stark demolierten Auto befreit werden. Der Lkw-Fahrer wurde ebenfalls verletzt und vor Ort versorgt.

Am BMW entstand ein Totalschaden, der Lkw ist ebenfalls schwer beschädigt. Durch den heftigen Aufprall glich die Staatsstraße auf einer Länge von rund 100 Metern einem Trümmerfeld. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch noch ein Ford, der hinter dem Lkw fuhr, leicht beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Bilder vom Unfallort in Sauerlach. © Thomas Gaulke

Nach Unfall: Staatsstraße für sechs Stunden gesperrt

Der Unfall hatte auch weitreichende Folgen für den sonstigen Verkehr. Die Staatsstraße musste im betroffenen Bereich in beide Richtungen für etwa sechs Stunden gesperrt werden, die Einsatzkräfte leiteten den Verkehr entsprechend um. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Erst kürzlich kam es auf der Staatsstraße zu einem tödlichen Unfall: Eine 75-Jährige stieß mit einem anderen Auto zusammen und erlag später ihren Verletzungen im Krankenhaus.