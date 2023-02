Automaten-Sprenger scheitern in Daglfing: Anwohner hören zwei Explosionen

Nach den Zigaretten- sind jetzt die Ticketautomaten dran: Am Wochenende sprengen Unbekannte einen am S-Bahnhof Daglfing.

In den letzten Monaten wurden immer wieder Geldautomaten gesprengt. Nun haben es Unbekannte auf einen Fahrkartenautomaten in Daglfing abgesehen. (Symbolbild)

Daglfing - Diesmal war es der S-Bahnhof Daglfing, den sich die Täter aussuchten. Ein Fahrkartenautomat am Bahnsteig wurde dabei am Sonntagmorgen beschädigt. Zeugen hörten gegen 4.30 Uhr zwei Explosionen.

Täter kommen nicht an das Bargeld heran

Die Täter verwendeten dabei vermutlich wieder selbstgebastelte Böller, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Allerdings scheiterten sie diesmal. Die Täter kamen an das Bargeld nicht heran.

Die Spurensicherung untersuchte den Tatort. Das Kommissariat K51 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben.

Die vierte Automatensprengung innerhalb einer Woche

Es ist bereits die vierte Automatensprengung im Münchner Osten binnen gut einer Woche. Zuerst flogen in Heimstetten und in Dornach zwei Zigarettenautomaten in die Luft. In der vergangenen Woche sprengten unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten im Bahnhof in Haar (AZ berichtete). In Heimstetten hatten Zeugen vier Personen beobachtet, die vom Tatort davonliefen.

Wegen der Spurensicherungen wurde der S-Bahn-Verkehr in dem Gebiet während der Morgenstunden beeinträchtigt, wie die Polizei mitteilt. Sie sucht Zeugen, die im Bereich des S-Bahnhofs Daglfing etwas Verdächtiges gesehen haben. Sie werden gebeten, sich beim Kommissariat 51 oder jeder anderen Dienststelle zu melden (Telefon 089/2910-0).