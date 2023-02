Vermisster Elias H. aus Ottobrunn: Polizei findet Auto

Die Suche nach Elias H. geht weiter. Eine Woche ist es nun her, dass der Mann sein Auto abstellt und im Wald verschwindet.

Ottobrunn - Am vergangenen Donnerstag ist die Polizei zum ersten Mal alarmiert worden. Die Schwester von Elias H. (57) meldete ihn als vermisst.

Der Mann aus Ottobrunn sei am Montag losgezogen, um an der Isar spazieren zu gehen – so war ihre letzte Info. Die Polizei begann hoffnungsvoll mit der Suche. Viele Vermisste tauchen schließlich innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen wieder auf. So schnell konnte Elias H. eben nicht gefunden werden.

Dennoch. Ein erster Erfolg: Die Polizei stieß am Donnerstag auf das Auto von Elias H. Der Suzuki wurde nahe des Wasserkraftwerks Mühltal in Straßlach-Dingharting geparkt. Von hier aus muss der Vermisste losgezogen sein. Seither haben die Beamten keine Spur von H.

Der vermisste Elias H. fällt äußerlich durchaus auf. © privat

So viel weiß man: Er scheint ein Naturmensch zu sein. Der Mann soll vom Wasserkraftwerk aus schon Spaziergänge bis nach Icking unternommen haben. Ein Gewaltdelikt ist derzeit unwahrscheinlich. Nun bittet die Polizei um Hinweise. Der 57-jährige H. ist etwa 185 cm groß und wiegt bis zu 90 kg. Meldungen an Tel. 29100.