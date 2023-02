Zwei Unfallopfer sterben im Krankenhaus

Ein betagter Senior und eine 75-Jährige sind tot. Er stürzte mit dem Radl, sie baute einen Unfall.

Ein 94-Jähriger starb in einem Krankenhaus nachdem er sich bei einem Fahrradunfall einen Knöchel gebrochen hatte. (Symbolbild)

Bei zwei voneinander unabhängigen Verkehrsunfällen in Sauerlach und Denning waren zwei Personen verletzt in eine Klinik gebracht worden. Und beide Personen sind nun verstorben.

94-Jähriger stirbt - an Knöchelbruch?

Ein wenig mysteriös ist der Fall des Seniors, einem 94-Jährigen, der in Denning unterwegs gewesen ist. Der Mann stieg bei schneeglatter Fahrbahn auf sein Fahrrad. Bereits am 26. Januar ist das gewesen, an einem Donnerstag.

Kurz vor 14 Uhr fuhr der Mann die Dirschauer Straße entlang. Er rutschte aus und stürzte, völlig ohne Fremdverschulden, auf Höhe der Hausnummer 52. Anschließend klagte er über starke Fußschmerzen.

Schnell wurde der Notarzt gerufen. Ein Sanka brachte ihn in eine Klinik in der Nähe. Erste Diagnose: Knöchelbruch. Seither wurde er dort behandelt. 14 Tage später ist er nun verstorben. Seine Todesursache? Ziemlich sicher nicht der Knöchel. "Gut möglich, dass eine Obduktion angeordnet wird", sagt ein Polizeisprecher.

Schwerer Autounfall bei Sauerlach

Im zweiten Fall ist es laut Polizei zweifelsfrei so, dass eine 75-jährige Autofahrerin an den Folgen eines Zusammenstoßes auf der Staatsstraße Richtung Sauerlach gestorben ist. Die Frau ist am Dienstagnachmittag mit ihrem Opel unterwegs gewesen, als sie mit dem dem Auto einer 45-Jährigen kollidierte.

Die 75-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Mit schweren Verletzungen brachten sie Rettungskräfte in eine Klinik. Dort ist sie im Laufe des Donnerstags ihren Verletzungen erlegen.