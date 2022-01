Aying: Stadl bei Brand eingestürzt - fünf Kälber tot

Der Stadl ist eingestürzt und begrub die Kälber unter sich. 151 Feuerwehrler waren in der Nacht im Einsatz.

151 Feuerwehrler waren in der Nacht in Aying im Einsatz. (Symbolbild)

Aying - Traurige Nachrichten am Dreikönigstag aus Aying im Landkreis München: Bei einem Brand ist ein Stadl eingestürzt, fünf Kälber sind verendet.

Das Gebäude stürzte unter den Flammen ein und begrub die Kälber, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Anwohner hatten zuvor versucht, das Feuer zu löschen.

Ursache für Brand in Aying noch unklar

Der Brand breitete sich nach Angaben der Feuerwehr schnell aus. An anderen Gebäuden des landwirtschaftlichen Anwesens in Aying entstand jedoch kein Schaden. Unter Atemschutz löschte die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag die Flammen. 151 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort.

Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Brandursache war laut Polizei zunächst unklar. Auch zur Schadenshöhe konnten keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.