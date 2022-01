Vermeintlicher S-Bahn-Surfer sorgt für Streckensperrung

Ein vermeintlicher S-Bahn-Surfer hat am Dienstag in Starnberg für eine eineinhalbstündige Gleissperrung gesorgt. Gefunden wurde der Mann allerdings nicht.

Starnberg - Stieg ein Mann am vergangenen Dienstag in Starnberg tatsächlich auf eine S-Bahn? Diese Beobachtung will zumindest ein Fahrgast gegen 16.40 Uhr gemacht haben - er alarmierte den Notruf.

Nachdem der S-Bahn-Fahrer verständigt wurde, hielt dieser die Bahn an der Haltestelle in Planegg an. Die Suche nach dem vermeintlichen S-Bahn-Surfer verlief allerdings ohne Erfolg, der Mann wurde weder auf noch in der Nähe der Bahn gefunden.

Vermeintlicher S-Bahn-Surfer wurde nicht gefunden

Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann möglicherweise während der Fahrt von der Bahn gestürzt und ins Gleis gefallen ist, wurde die Strecke gesperrt. Die Polizei suchte den betroffenen Abschnitt mithilfe eines Hubschraubers ab. Der Mann wurde dabei jedoch nicht gefunden.

Die Strecke der S6 zwischen Starnberg und Pasing war bis 18.15 Uhr gesperrt, es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.