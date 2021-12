Angler entdeckt tote Frau im Starnberger See

Am Montagabend hat ein Angler eine leblose Person im Starnberger See entdeckt. Die Frau konnte nur noch tot geborgen werden.

Am Starnberger See hat ein Angler am Zulauf zur Würm eine tote Frau entdeckt. (Archivbild)

Starnberg - Ein Angler hat am Montagabend im Starnberger See einen leblosen Körper gesichtet. Gegen 20.30 habe der Mann die im Wasser treibende Person am Hafen am Zulauf zur Würm entdeckt, wie die Polizei mitteilt.

Rettungskräfte, die den Körper aus dem Starnberger See bargen, stellten den Tod fest. Bei dem Leichnam handelt es sich dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord zufolge um eine 30 bis 40 Jahre alte Frau.

Tote Frau im Starnberger See - Polizei ermittelt

Zur Klärung der Todesursache und der Identität hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen aufgenommen. Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung konnten bislang nicht festgestellt werden. Eine Obduktion soll weiteres klären.

Bereits Anfang November wurde aus dem Starnberger See ebenfalls eine tote Person geborgen. Dabei handelte es sich um einen 82-jährigen Mann aus Neuried.