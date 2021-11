Badeunfall? Toter im Starnberger See entdeckt

Die Polizei geht derzeit nicht davon aus, dass ein Fremdverschulden vorliegt.

Ruderer sind auf dem Starnberger See unterwegs.

Neuried - Am Donnerstagmittag hatte ein Zeuge die PI Starnberg alarmiert, weil er ein menschliche Silhouette wahrgenommen hatte, die unweit vom Ufer in Percha im Starnberger See trieb.

Bei der Überprüfung durch einen Rettungshubschrauber wurde dann eine leblose Person entdeckt und im Anschluss geborgen.

Toter im Starnberger See entdeckt

Bei dem Toten handelt es sich um einen 82-Jährigen aus Neuried, für ihm kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Verstorbene wurde komplett bekleidet aufgefunden.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Derzeit wird nicht von einer todesursächlichen Fremd- oder Gewalteinwirkung ausgegangen.