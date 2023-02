57-Jähriger aus Ottobrunn seit Tagen vermisst

Seit Montag wird ein 57-Jähriger aus Ottobrunn vermisst. Hinweise auf ein Gewaltdelikt gibt es bisher nicht. Die Polizei bittet um Hilfe von möglichen Zeugen.

Ottobrunn - Seit Montag wird der 57-Jährige Elias H. vermisst. Wie die Polizei berichtet, wollte er am Montagabend an der Isar einen Spaziergang unternehmen, seitdem fehlt von ihm jedes Lebenszeichen.

57-Jähriger seit Montag vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Im Rahmen der polizeilichen Suchmaßnahmen konnte zwar am Donnerstag das Fahrzeug des Vermissten am Wasserkraftwerk Mühltal bei Straßlach-Dingharting aufgefunden werden, von dem 57-Jährigen fehlt allerdings weiterhin jede Spur. Vom Wasserkraftwerk Mühltal aus hatte Elias H. in der Vergangenheit schön häufiger einen Spaziergang nach Icking unternommen.

Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen nicht vor, die Polizei geht derzeit von einem Unglücksfall aus.

So wird der vermisste Elias H. beschrieben:

Männlich, 57 Jahre alt, ca. 185 cm groß, ca. 85-90 kg schwer; kurzes, graues Haar, grau-weißer Bart, der unter dem Kinn zusammengebunden ist. Der Vermisste trug vermutlich dunkle Kleidung und führte ggf. einen Trekkingstock mit.

Ein Bild des Vermissten finden Sie .

Zeugenaufruf:

Wer hat den 57-Jährigen in der Zeit ab Montag, den 06.02.2023 gesehen? Wer hat sonstige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Telefon: 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.