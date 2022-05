250 Jugendliche feiern auf Fußballfeld: Polizei löst Party auf

In der Nacht zum Sonntag haben Jugendliche in Grafing eine Party gefeiert - bis die Polizei eingriff und sie die den Platz aufräumen ließ.

Grafing - Die Einladung eines Jugendlichen aus Ebersberg wurde per Messenger verbreitet und etwa 250 Jugendliche folgten ihr in der Nacht zum Sonntag: Wie die Polizei Ebersberg berichtet feierten die jungen Menschen auf einem Fußballplatz neben dem Freibad in Grafing.

Grafinger Freibad: Jugendliche feiern in kleinen Gruppen weiter

Die Partygäste seien dabei "teils erheblich alkoholisiert" gewesen und hätten den Platz daher "entsprechend verunreinigt". Auch zu mindestens einer Schlägerei und mehreren Diebstählen kam es laut Polizei während der nicht angemeldeten Veranstaltung.

Die alarmierten Beamten lösten die Party auf und ließen die Feiernden die Verunreinigungen auf dem Platz grob wegräumen. Dennoch sei nach erster Schätzung durch Glassplitter und Müll ein Schaden von etwa 2.500 Euro entstanden. Die Jugendlichen erhielten Platzverweise und feierten in kleineren Gruppen rund um das Freibad weiter, wodurch es laut Polizei zu weiteren Einsätzen kam.