17-Jährige bei tragischem Unfall in Neugilching schwer verletzt: Erste Erkenntnisse

Die Bundespolizei sucht weiter Zeugen, die Hinweise zum Hergang des S-Bahnunfalls geben können. Die Jugendliche musste indes notoperiert werden. Wie es ihr aktuell geht, ist nicht bekannt.

Neugilching - Nach dem schlimmen Unfall an der S-Bahnhaltestelle Neugilching (Lkr. Starnberg) in der Nacht auf Dienstag, bei dem eine 17-Jährige von einer S-Bahn überrollt und schwer schwer verletzt wurde, hat die Polizei erste Erkenntnisse geteilt.

Neugilching: Jugendliche wohl früher aus S-Bahn gestiegen

Möglicherweise sei die Jugendliche leicht alkoholisiert gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei habe es sich "aber wohl um nichts Exzessives gehandelt".

Nach aktuellem Ermittlungsstand war die 17-Jährige aus dem Landkreis Starnberg am Montagabend auf einer Feier in Weßling gewesen und auf dem Heimweg. Andere Gäste hatten sie im Anschluss zur S-Bahn gebracht. "Aktuell gehen wir davon aus, dass sie in eine Bahn eingestiegen ist, aber dann in Neugilching statt in Gilching ausgestiegen ist", so die Polizei. Warum sie die S-Bahn früher verlassen hat und ob sie alleine war, ist weiter unklar. Hinweise auf einen Suizidversuch gebe es bislang nicht.

S-Bahn erfasst 17-Jährige trotz Schnellbremsung

Das war passiert: Die Jugendliche hatte den Angaben zufolge gegen 1 Uhr im Gleisbett gelegen, als sie eine S-Bahn der Linie S8 von Herrsching in Richtung Pasing erfasste – trotz einer eingeleiteten Schnellbremsung.

Das Mädchen wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden. Wie es ihm aktuell geht, ist nicht bekannt.

Zeugenaufruf: Die Bundespolizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 089/515550-1111 zu melden.