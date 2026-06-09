Live-Konzerte statt Fußball-Zauber in der Allianz Arena: Den Anfang machen die US-Rocker von Linkin Park, den Abschluss der Reihe bestreitet Helene Fischer.

Bei den Vorbereitungen auf die Konzerte von Linkin Park ist in der Allianz Arena unter anderem ein riesiger Kran im Einsatz.

Es sind die beiden letzten Chancen, Linkin Park diesen Sommer noch live in Deutschland zu erleben und bedeuten für die Allianz Arena in München eine besondere Premiere. Wie sich die Veranstalter für die Auftritte der US-Rocker am 11. und 12. Juni (Donnerstag/Freitag) wappnen.

Start der Konzertreihe in der Allianz Arena: Linkin Park rockt am 11./12. Juni

Bilder der Webcam aus der Arena zeigen, wie Arbeiter mithilfe eines riesigen Krans und diverser Gabelstapler die Bühne für die Linkin-Park-Konzerte (Beginn jeweils 18.45 Uhr) aufbauen. Die Band gastiert im Rahmen ihrer Welt-Tour "From Zero" in München. Karten gibt es auf Online-Plattformen wie Ticketmaster nur noch vereinzelt im Wiederverkauf.

Konzertverbot in der Allianz Arena vorübergehend ausgesetzt

Für die Fußball-Heimat des FC Bayern folgend dann weitere Konzert-Highlights mit Gastspielen der Foo Fighters (17. Juni), The Weeknd (25. bis 27. Juni), BTS (11./12. Juli) und Helene Fischer (17. Juli).

Weil das Olympiastadion voraussichtlich bis 2028 umfassend saniert wird, setzte die Stadt das geltende Konzertverbot in der Allianz Arena aus. Das war eine Bedingung für die Baugenehmigung im Fröttmaninger Stadion vor über 20 Jahren.

Linkin Park live in der Allianz Arena: Stadion öffnet jeweils um 16.45 Uhr

Dort sprießt in der kommenden Saison übrigens ein neuer Rasen, der aus natürlichem Grün und Kunstfasern besteht. Für die anstehenden Konzert-Highlights wurde der aktuell genutzte Hybridrasen rausgefräst.

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Zu den beiden Linkin-Park-Auftritte am 11. und 12. Juni öffnet die Esplanade der Allianz Arena um 14.15 Uhr, das Stadion dann um 16.45 Uhr, heißt es auf der Arena-Website. Der Einlass ist demnach nur über den Haupteingang Süd/Esplanade möglich. Die Vorband beginnt um 18.45 Uhr, das Stadion schließt um 23 Uhr.

Busparkplatz Nord und Gästeparkhaus sind geschlossen

Für Autofahrer sind die Parkhäuser P1-P3 geöffnet. Das erste Parkhaus (Kostenpunkt 20 Euro) öffnet am Konzerttag bereits um 9.30 Uhr, der Busparkplatz Süd um 8.30 Uhr. Der Busparkplatz Nord und das Gästeparkhaus sind geschlossen.

Alternativ bietet sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die Nutzung der P+R Parkplätzen in München an. Stellplätze für Fahrrad- und Motorradfahrer sind auf dem Busparkplatz Süd kostenfrei.