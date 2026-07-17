Helene Fischer 2026 live in München: Die wichtigsten Infos zu Tickets, Setlist, Konzertbeginn und Anfahrt

Helene Fischer ist aus der Babypause zurück und geht 2026 auf große Stadion-Tour. Auch in München wird sie ihren Fans dieses Mal "so nah wie noch nie" sein.

Schlager-Superstar Helene Fischer (41) meldet sich aus ihrer Babypause zurück und wird im Jahr 2026 wieder auf große "360 Grad-Stadion-Tour" gehen. Erstmals wird Helene Fischer bei ihrer Tour inmitten ihrer Fans stehen. Im Zentrum der Stadien wird eine 360-Grad-Bühne aufgebaut, die über vier Laufstege mit vier Satellitenbühnen verbunden sein wird.

Helene Fischer über ihre Tour: "So nah waren wir uns noch nie“

"Ich kann euch eines versprechen, so nah waren wir uns noch nie“, erzählt Helene Fischer in einem Video, welches die Schlagersängerin auf Instagram gepostet hat. "Ihr Lieben, 2026 wird unser Sommer“, zeigt sich Fischer in dem Clip voller Vorfreude. "Seit 20 Jahren stehe ich voller Leidenschaft auf der Bühne. So viele unvergessliche Momente und Songs, die mich seither begleiten. Das muss gefeiert werden, und zwar mit euch.“

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Wann spielt Helene Fischer in München?

Am 17. Juli macht die 41-jährige Schlagersängerin in München Halt und wird zum 20-jährigen Bühnenjubiläum in der Allianz Arena ein Konzert geben.

Tickets für das Konzert in München noch verfügbar

Das Konzert am 17. Juli 2026 in der Münchner Allianz Arena ist so gut wie ausverkauft. Beim Ticketanbieter Ticketmaster gibt es für Block 121 noch eine Karte zum Resale-Preis von 297,85 Euro, bei Eventim gibt es, außer im FanSale, keine Karten mehr. (Stand: 15. Juli 2026).

Wann beginnt das Helene-Fischer Konzert in München?

Die Allianz Arena öffnet um 18 Uhr, der Konzertbeginn ist für 19.30 Uhr geplant.

Wer spielt im Vorprogramm von Helene Fischer in München?

Auf der aktuellen 360-Grad-Stadion-Tour von Helene Fischer gibt es keinen Supportact. Jedoch könnte im Vorprogramm ein DJ das Publikum einheizen.

Setlist: Welche Songs wird Helene Fischer in München spielen?

Die folgende Setlist basiert auf den bisherigen Konzerten der 360° Stadion Tour. Änderungen, Überraschungssongs oder individuelle Zugaben im Verlauf der Tour sind jederzeit möglich, so auch beim Konzert in der Münchner Allianz Arena.

Jetzt oder nie

Unser Tag

Genau dieses Gefühl

Flieger

Feuer am Horizont

Hundert Prozent

Mitten im Paradies

Die Hölle morgen früh

Von hier bis unendlich

Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n

Schau mal herein

Mit keinem Andern

Te quiero

Marathon

Nur mit Dir

Vamos a marte

Liebe ist ein Tanz

Das Karussell in meinem Bauch

Fehlerfrei

Warum

Null auf 100

Und morgen früh küss ich Dich wach

Spiele

Rausch

Wir zwei

Regenbogenfarben

Wir werden eins

Atemlos durch die Nacht

An meiner Seite

Blitz

Herzbeben

Achterbahn

Heute Nacht

Phänomen

Alle Konzert-Termine für Helene Fischer im Überblick

(Stand: 13. Juni 2026)

10.06.2026, Dresden – Rudolf-Harbig-Stadion

13.06.2026, Berlin – Olympiastadion

16.06.2026, Stuttgart – MHP Arena

19. und 20.06.2026, Frankfurt – Deutsche Bank Park

23.06.2026, Gelsenkirchen – Veltins-Arena

26. und 27.06.2026, Köln – Rhein Energie Stadion

03. und 04.07.2026, Hamburg – Volksparkstadion

07.07.2026, Hannover – Heinz von Heiden Arena

11.07. 20226, Wien – Ernst-Happel-Stadion

17.07.2026, München – Allianz Arena

Anreise: Wie kommt man zur Allianz Arena?

HINWEIS: Mit dem Konzertticket können U-Bahn, Bus, Tram und S-Bahn im MVV kostenfrei genutzt werden.

Wer mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof oder am Münchener-Ostbahnhof ankommt, nimmt anschließend die S-Bahn zum zentralen Umsteigepunkt Marienplatz und steigt dort in die U-Bahnlinie U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) ein. Ausstieg ist an der Haltestelle Fröttmaning. Die Fahrzeit vom Marienplatz bis nach Fröttmaning beträgt ca. 16 Minuten. Von dort erreicht man das Stadion bequem über die Esplanade.

Wer direkt vom Flughafen München "Franz-Josef-Strauß" zur Allianz Arena möchte, steigt in die S-Bahn-Linie 8 Richtung Herrsching und fährt mit dieser bis zum Marienplatz. Von dort mit der U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) bis zur Haltestelle Fröttmaning.

Wichtiger Hinweis! Wer mit dem Auto zur Allianz anreist, sollte unbedingt beachten, dass seit dem 22. Juni bis zum 22. Juli mit dem Föhringer Ring eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen zwischen A9 und M13 voll gesperrt ist. Ebenso gesperrt ist die Ausfahrt München-Föhringer Ring auf der A9 in Richtung München. Konzertbesuchende, die aus dem Norden zur Allianz Arena anreisen, sollten wegen der Umleitungen mehr Zeit für die Anreise einplanen.

Sicherheits- und Besucherinformationen

Erlaubt sind Taschen bis zu einer Größe von maximal DIN A4

Beim Einlass wird es Sicherheitskontrollen und Bodychecks geben

Kinder unter 6 Jahre erhalten keinen Zutritt

Kinder und Jugendlich zwischen 6 und 13 Jahren erhalten nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person Zutritt

Nicht erlaubt sind: