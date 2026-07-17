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Helene Fischer 2026 live in München: Die wichtigsten Infos zu Tickets, Setlist, Konzertbeginn und Anfahrt

Helene Fischer ist aus der Babypause zurück und geht 2026 auf große Stadion-Tour. Auch in München wird sie ihren Fans dieses Mal "so nah wie noch nie" sein.
Andre Wagner
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Helene Fischer tritt am 17. Juli 2026 in der Münchner Allianz Arena auf.
Helene Fischer tritt am 17. Juli 2026 in der Münchner Allianz Arena auf. © IMAGO

Schlager-Superstar Helene Fischer (41) meldet sich aus ihrer Babypause zurück und wird im Jahr 2026 wieder auf große "360 Grad-Stadion-Tour" gehen.  Erstmals wird Helene Fischer bei ihrer Tour inmitten ihrer Fans stehen. Im Zentrum der Stadien wird eine 360-Grad-Bühne aufgebaut, die über vier Laufstege mit vier Satellitenbühnen verbunden sein wird.

Helene Fischer über ihre Tour: "So nah waren wir uns noch nie“

"Ich kann euch eines versprechen, so nah waren wir uns noch nie“, erzählt Helene Fischer in einem Video, welches die Schlagersängerin auf Instagram gepostet hat. "Ihr Lieben, 2026 wird unser Sommer“, zeigt sich Fischer in dem Clip voller Vorfreude. "Seit 20 Jahren stehe ich voller Leidenschaft auf der Bühne. So viele unvergessliche Momente und Songs, die mich seither begleiten. Das muss gefeiert werden, und zwar mit euch.“

Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Wann spielt Helene Fischer in München?

Am 17. Juli macht die 41-jährige Schlagersängerin in München Halt und wird zum 20-jährigen Bühnenjubiläum in der Allianz Arena ein Konzert geben.

Tickets für das Konzert in München noch verfügbar

Das Konzert am 17. Juli 2026 in der Münchner Allianz Arena ist so gut wie ausverkauft. Beim Ticketanbieter Ticketmaster gibt es für Block 121 noch eine Karte zum Resale-Preis von 297,85 Euro, bei Eventim gibt es, außer im FanSale, keine Karten mehr.  (Stand: 15. Juli 2026).

Wann beginnt das Helene-Fischer Konzert in München?

Die Allianz Arena öffnet um 18 Uhr, der Konzertbeginn ist für 19.30 Uhr geplant.

Wer spielt im Vorprogramm von Helene Fischer in München?

Auf der aktuellen 360-Grad-Stadion-Tour von Helene Fischer gibt es keinen Supportact. Jedoch könnte im Vorprogramm ein DJ das Publikum einheizen.

Setlist: Welche Songs wird Helene Fischer in München spielen?

Die folgende Setlist basiert auf den bisherigen Konzerten der  360° Stadion Tour. Änderungen, Überraschungssongs oder individuelle Zugaben im Verlauf der Tour sind jederzeit möglich, so auch beim Konzert in der Münchner Allianz Arena. 

  • Jetzt oder nie
  • Unser Tag
  • Genau dieses Gefühl
  • Flieger
  • Feuer am Horizont
  • Hundert Prozent
  • Mitten im Paradies
  • Die Hölle morgen früh
  • Von hier bis unendlich
  • Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n
  • Schau mal herein
  • Mit keinem Andern
  • Te quiero
  • Marathon
  • Nur mit Dir
  • Vamos a marte
  • Liebe ist ein Tanz
  • Das Karussell in meinem Bauch
  • Fehlerfrei
  • Warum
  • Null auf 100
  • Und morgen früh küss ich Dich wach
  • Spiele
  • Rausch
  • Wir zwei
  • Regenbogenfarben
  • Wir werden eins
  • Atemlos durch die Nacht
  • An meiner Seite
  • Blitz
  • Herzbeben
  • Achterbahn
  • Heute Nacht
  • Phänomen

Alle Konzert-Termine für Helene Fischer im Überblick

(Stand: 13. Juni  2026)

  • 10.06.2026, Dresden – Rudolf-Harbig-Stadion
  • 13.06.2026, Berlin – Olympiastadion
  • 16.06.2026, Stuttgart – MHP Arena
  • 19. und 20.06.2026, Frankfurt – Deutsche Bank Park
  • 23.06.2026, Gelsenkirchen – Veltins-Arena
  • 26. und 27.06.2026, Köln – Rhein Energie Stadion
  • 03. und 04.07.2026, Hamburg – Volksparkstadion
  • 07.07.2026, Hannover – Heinz von Heiden Arena
  • 11.07. 20226, Wien – Ernst-Happel-Stadion
  • 17.07.2026, München – Allianz Arena

Anreise: Wie kommt man zur Allianz Arena?

HINWEIS: Mit dem Konzertticket können U-Bahn, Bus, Tram und S-Bahn im MVV kostenfrei genutzt werden.

Wer mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof oder am Münchener-Ostbahnhof ankommt, nimmt anschließend die S-Bahn zum zentralen Umsteigepunkt Marienplatz und steigt dort in die U-Bahnlinie U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) ein. Ausstieg ist an der Haltestelle Fröttmaning. Die Fahrzeit vom Marienplatz bis nach Fröttmaning beträgt ca. 16 Minuten. Von dort erreicht man das Stadion bequem über die Esplanade. 

Wer direkt vom Flughafen München "Franz-Josef-Strauß" zur Allianz Arena möchte, steigt in die S-Bahn-Linie 8 Richtung Herrsching und fährt mit dieser bis zum Marienplatz. Von dort mit der U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) bis zur Haltestelle Fröttmaning.

Wichtiger Hinweis! Wer mit dem Auto zur Allianz anreist, sollte unbedingt beachten, dass seit dem 22. Juni bis zum 22. Juli mit dem Föhringer Ring eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen zwischen A9 und M13 voll gesperrt ist. Ebenso gesperrt ist die Ausfahrt München-Föhringer Ring auf der A9 in Richtung München. Konzertbesuchende, die aus dem Norden zur Allianz Arena anreisen, sollten wegen der Umleitungen mehr Zeit für die Anreise einplanen.

Sicherheits- und Besucherinformationen

  • Erlaubt sind Taschen bis zu einer Größe von maximal DIN A4
  • Beim Einlass wird es Sicherheitskontrollen und Bodychecks geben
  • Kinder unter 6 Jahre erhalten keinen Zutritt
  • Kinder und Jugendlich zwischen 6 und 13 Jahren erhalten nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person Zutritt

Nicht erlaubt sind:

  • Rucksäcke, Koffer und Taschen größer als DIN A4
  • Schirme und Helme
  • Kameras, GoPros und Selfiesticks
  • Powerbanks über 100 Gramm
  • Flaschen und Dosen (Außer Tetra Paks bis 0,5l)
  • Waffen, Sprays und Laserpointer
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8 Kommentare
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  • Monika1313 am 13.07.2026 11:04 Uhr / Bewertung:

    Warum hat sie es eigentlich nötig, dass sie immer so gekleidet ist wie *xxx* Sie hat 2 Kinder, haltet mich für spießig, aber ich finde das sehr unangemessen. Wenn das eine Frau zwischen 20 und 30 tut, dann ist es okay, aber doch nicht für eine Frau mit 40+. Das hat sie doch nicht nötig.

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  • Flo91 am 13.07.2026 11:25 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Monika1313

    Warum nicht? Nur damit Monika nichts zu meckern hätte?

    Irgendwie glaube ich dass Kinder einer Frau, die selbstbewusst und glücklich in Ihrem Körper ist, einen besseren Wertekompass mitbekommen wie Kinder einer Person, die anderen Ihre prüde Moral aufzwingen und öffentlich bloßstellen will.

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  • Kaiserin am 14.07.2026 09:48 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Monika1313

    Sie geht in ihren Outfits ja sowieso total unter und in dem Rot etrinkt sie gnadenlos weil sie einfach auch ein so 08/15 Typ Frau ist. Wäre die nicht bekannt würde sie auf dem Trottoir in der Masse auch untergehen.

    Sie will halt noch nicht alt werdenm die Bergerin ist ja auch immer diesselbe, je älter desto kürzer werden ihre Kleider und umso tiefer der Ausschnitt aber...sie ist auch nicht der Typ elegante Lady.

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