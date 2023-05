Trotz Regen: Start der Freibadsaison in München – Das sollten Sie wissen

Die Münchner Freibäder haben geöffnet – Sommerstimmung kommt bei der aktuellen Wetterlage allerdings nicht auf. Davon lassen sich die Stadtwerke München jedoch nicht unterkriegen und läuten die Badesaison wie geplant ein.

Das Schyrenbad legte vor, jetzt haben auch die anderen Freibäder in München geöffnet.

München - Die Freibadsaison ist eröffnet. Die Münchner Schwimmbäder lassen sich auch vom Wetter keinen Strich durch die Rechnung machen und öffneten ihre Pforten wie geplant am 15. Mai.

Das Schyrenbad machte den Anfang, am Montag zogen auch die Freibäder Prinzregentenbad, Westbad, Michaeli-Freibad, Ungererbad sowie das Dante-Freibad inklusive Sauna nach. Nur das Naturbad Maria Einsiedel bleibt noch geschlossen. Grund dafür ist der kalte April, der die Auswinterungsarbeiten verzögert hat. Die Öffnung des Naturbads soll voraussichtlich am 27. Mai stattfinden.

Trotz Regenwetter: Die Stadtwerke München eröffnen die Freibadsaison

"Die Öffnungszeiten der Freibäder sind auch beim aktuellen regnerischen Wetter gültig", teilten die SWM der AZ mit.

Nur bei Gewitter müssten die Freibäder aus Sicherheitsgründen schließen. Aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten gibt immer .

Das sind die Öffnungszeiten der Münchner Freibäder

Die Münchner Freibäder haben zwischen Montag und Donnerstag regulär ab 10 Uhr geöffnet, an Freitagen sowie am Wochenende und an Feiertagen laden die Bäder bereits ab 9 Uhr zum Schwimmen ein.

Bei Außentemperaturen unter 25 Grad schließen die Bäder um 19 Uhr, bei wärmeren Wetter bleiben sie im Mai und im August bis 20 Uhr geöffnet.

Auch für Frühaufsteher gibt es verschiedene Möglichkeiten, bereits um 7 Uhr schwimmen zu gehen: Im Schyrenbad läuft das Frühschwimmer-Angebot bis zum 31. August immer von Montag bis Freitag. Im Prinzregentenbad kommen Morgensportler immer Dienstags und Donnerstag auf ihre Kosten.

Im Dantebad hat der Stadionbereich an den Montagen, Mittwochen und Freitagen ab 7 Uhr geöffnet, an den übrigen Tagen ab 7:30 Uhr. Der Stadionbereich schließt um 23 Uhr. Mit der Öffnung des Dantebads kehrt das Westbad wieder zu den Öffnungszeiten ab 7:30 Uhr zurück.

Das ist neu bei den Münchner Freibädern

Die SWM für den anstehenden Sommer ihre Öffnungszeiten für die Hochsommer-Monate angepasst. Im Juni und Juli bleiben die Freibäder bei Außentemperaturen über 25 Grad bis 21 Uhr geöffnet. Zum Ende der Saison, im September, schließen die Münchner Bäder um 19 Uhr.

Wer im Sommer keine Zeit in Warteschlangen verschwenden will, wird sich über die neuen der SWM freuen. Mit dem QR-Code können die Gäste direkt durchs Drehkreuz gehen.